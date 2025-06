DK gewinnt Klage gegen Außenministerium

Die oppositionelle Demokratische Koalition (DK) hat eine Klage gegen das Außenministerium gewonnen, das rund 230 Millionen Forint (575.000 Euro) für Suiten in einem Pariser Luxushotel für Präsident Tamás Sulyok und seine Delegation während der Olympischen Sommerspiele im vergangenen Jahr bezahlt hatte, teilte der Fraktionsvorsitzende der Partei am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Sebián-Petrovszki erklärte auf einer Pressekonferenz auf Facebook, dass das Ministerium gemäß dem Gerichtsurteil die Rechnungen und Namen auf den Gästelisten der Luxusreise offenlegen muss, mit Ausnahme der Namen der Mitglieder der Anti-Terror-Einheit. „Sobald wir die Rechnungen, Zahlungsbelege und Gästelisten erhalten haben, werden wir diese dem ganzen Land zeigen und offenlegen, wer mit öffentlichen Geldern in dem Pariser Luxushotel übernachtet hat“, fügte er hinzu. Er sagte, dass nach der Ablösung der ehemaligen Präsidentin Katalin Novák durch Sulyok die Reservierung in dem Pariser Luxushotel aufrechterhalten wurde, in dem Sulyok schließlich nur drei Tage der zweiwöchigen Reise verbrachte. „Wir sind gespannt, wer die restlichen anderthalb Wochen in dem Pariser Hotel verbracht hat, das aus öffentlichen Mitteln bezahlt wurde“, fügte er hinzu.