7000 Unternehmen beantragten Fördermittel für die Ökologisierung ihrer Fahrzeugflotte

7.000 Unternehmen beantragten Fördermittel für die Ökologisierung ihrer Fahrzeugflotte, teilte das Energieministerium (EM) am Montag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In dem Beitrag hieß es, dass die Zahl der Anträge im Rahmen des E-Auto-Programms für Unternehmen 7.000 überschritten habe. Etwa der Hälfte der Antragsteller sei bereits mehr als die Hälfte des Gesamtbetrags von 30 Milliarden Forint ausgezahlt worden, fügten sie hinzu. Dank der staatlichen Förderung wurde der heimische klimafreundliche Fuhrpark um 8.000 saubere und leise Fahrzeuge, darunter 1.700 Kleintransporter, erweitert, teilte das Ministerium mit. In dem Beitrag wurde darauf hingewiesen, dass bis Ende Mai bereits mehr als 82.000 ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge in Ungarn zugelassen waren, was gegenüber dem Beginn des Jahrzehnts einer Verzehnfachung entspricht. Es wurde mitgeteilt, dass Unternehmen bis Dezember noch bis zu 4 Millionen Forint pro Fahrzeug für den Kauf umweltfreundlicher Fahrzeuge beantragen können.