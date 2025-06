MÁV-Gruppe passt den Fahrplan an die Massen von Reisenden an, die vom Balaton nach Hause fahren

Am Pfingstmontag passt die MÁV-Gruppe den Fahrplan und die verfügbaren Zusatzkapazitäten an die Massen von Reisenden an, die aus der Region Balaton nach Hause zurückkehren, schrieb Generaldirektor Zsolt Hegyi auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Seiner Mitteilung zufolge werden auch am Pfingstmontag die beiden Entlastungszüge Szitakötő und Keresztespók InterRégió vom Süd- und Nordufer aus verkehren, außerdem werden rund 200 Busse rund um den See und etwa 100 „Verstärkungsbusse” im Großraum Budapest den ganzen Tag über einsatzbereit sein. Man ist jedoch zuversichtlich, dass diese Sicherheitsreserve am Montag ebenso wenig zum Einsatz kommen muss wie am Sonntag, als die Züge nach der Behebung der Störung an einer Schranke vom Samstag wieder ungestört verkehren konnten, schrieb Zsolt Hegyi.

Er betonte: Sollte der Einsatz der Busse dennoch notwendig werden, werde man sich bemühen, den Fahrgästen der MÁV-Gruppe auch auf der mit Bauarbeiten belasteten M7 eine Überholspur zur Verfügung zu stellen. Ihre Mitarbeiter stehen in ständigem Kontakt mit der Polizei, sodass die „Verstärkungsbusse” sogar in einem Konvoi mit Polizeibegleitung fahren könnten, heißt es in dem Beitrag des Generaldirektors der MÁV-Gruppe.