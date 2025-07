Alfa Versicherung: Sturmschäden könnten sich auf bis zu 850 Millionen Forint belaufen

Im Zusammenhang mit den Stürmen vom 7. und 8. Juli gingen bis zum Morgen des 9. Juli mehr als 5700 Schadensmeldungen bei der Alfa Biztosító ein, deren Experten den durch die Stürme verursachten Schaden auf bis zu 850 Millionen Forint schätzen, teilte die Versicherungsgesellschaft am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Den Informationen zufolge gehen weiterhin Meldungen über Sturmschäden ein, deren Bearbeitung fortlaufend erfolgt. Nach vorläufigen Angaben rechnet die Versicherungsgesellschaft mit mehr als zehntausend Meldungen. In der Mitteilung wird dargelegt, dass nach den bereits bearbeiteten Meldungen bisher die Komitate Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád und Pest am stärksten betroffen sind, aber Meldungen aus dem gesamten Staatsgebiet eingehen. Die gemeldeten Schäden decken ein breites Spektrum von Gefahren ab, darunter umgestürzte Bäume, Überschwemmungen durch Starkregen, Schäden an Dächern und Wasserschäden.

Tamás Szombat, stellvertretender Generaldirektor der Alfa Biztosító, betonte in der Mitteilung, dass die Anzahl der Fälle eine außergewöhnliche Belastung für die mit der Schadensregulierung befassten Kollegen darstellt, aber die Kapazitäten ihres Expertennetzwerks ausreichen, um die Meldungen schnell und effizient zu bearbeiten. Er wies auch darauf hin, dass die Kunden des Unternehmens ihre Schadensmeldungen schnell, einfach und ohne Wartezeiten über die AlfaGo-App einreichen können, die bereits von mehr als 130.000 Kunden heruntergeladen wurde.