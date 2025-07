150 Kleinbauern öffnen ihre Türen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nyitott Porta Napok”

Mehr als 150 Familienbetriebe, Weinkeller und Manufakturen öffnen zwischen dem 23. August und dem 4. Oktober im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nyitott Porta Napok” (Tage der offenen Tür) ihre Pforten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI schrieben die Organisatoren, dass die Veranstaltungsreihe Interessierte in die Schönheiten des Landlebens, die Welt der Tierhaltung, des Pflanzenanbaus und der Gastronomie entführt. Sie fügten hinzu, dass die Gäste neben kostenlosen Programmen auch an Produktverkostungen, Hofbesichtigungen und Handwerkskursen sowie zahlreichen Workshops teilnehmen können. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, den Agrotourismus bekannter zu machen und die in diesem Sektor tätigen Dienstleister sowie die von ihnen angebotenen Erlebnisprogramme bekannt zu machen.

Die Mitteilung zitiert Imre Hubai, den für Landwirtschaft zuständigen Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, der erklärte, dass die Beziehung zwischen lokalen Erzeugern und Verbrauchern sowie die Entwicklung kurzer Lieferketten eine vorrangige Aufgabe seien. Er fügte hinzu, dass dank der Zusammenarbeit der Berufsverbände bereits im ersten Jahr 150 Kleinbauern aus vier Regionen ihre Höfe öffnen werden. Zuerst erwarten sie zwischen dem 23. und 24. August Gäste unter dem Titel „Alles, was Szatmár-Bereg zu bieten hat”, zwischen dem 20. und 21. September veranstalten sie einen Schwabentag und am 27. September präsentieren sich die Schätze der Kisalföld (Kleinen Tiefebene). Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildet am 4. Oktober die Veranstaltung „Das Herz von Dunántúl” (Das Herz von Transdanubien), bei der lokale Erzeuger vom Balaton-Oberland bis zum Vasi-Hegyhát besucht werden können.