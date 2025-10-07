Zehn Tage lang steht der Egri Bikavér in Eger im Mittelpunkt

Die Veranstaltungsreihe „Egri Bikavér Ünnepi Napok” (Feiertage des Egri Bikavér) erwartet Interessierte vom 16. bis 26. Oktober mit zahlreichen Veranstaltungen, deren Mittelpunkt Eger und die kulturellen Schätze und einzigartigen Werte der Weinregion Eger, der Egri Bikavér, bilden – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

In der schönsten Zeit des Herbstes, die auch das Festwochenende umfasst, finden in der historischen Innenstadt von Eger, in den Restaurants und in den Weinkellereien der Region Eger kulturelle Programme, Kellertouren, gastronomische Veranstaltungen und Familienprogramme statt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe bereiten sich die Restaurants von Eger mit Weingastronomietagen, die Organisatoren mit Meisterkursen und großen Verkostungen vor, aber auch bei den Kellertouren im Szépasszony-Tal und bei der Abschlussfeier, dem Egri Bikavér Galaabend, dreht sich alles um den Egri Bikavér. Das Ziel der Egri Bikavér Feiertage ist es, auf den Wert der Weine aus Eger aufmerksam zu machen und neben der Verkostung auch Gelegenheit für Gespräche, persönliche Kontakte und gemeinsames Feiern zu bieten.

Unter anderem erwartet die Interessierten am 19., 24. und 25. Oktober dreimal der Egri Bikavér Weinspaziergang in Eger. Unter dem Titel „Helden, Schriftsteller und die Stadt des Weins” lässt der Stadtführer bei einem Stadtrundgang die ikonischen Erinnerungen und Helden von Eger wieder aufleben. Auf dem Spaziergang begleitet „Gárdonyi Géza” die Teilnehmer, und an sechs Stationen schenkt jeweils ein Winzer Egri Bikavér aus.

Informationen zum Programm der Veranstaltungsreihe finden Sie auf der Tourismus-Website von Eger. Budapest und Eger sind laut den Buchungsdaten von Szallas.hu auch in diesem Herbst wieder sehr beliebt bei inländischen Reisenden.