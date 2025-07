Polizei ist am Wochenende gegen 33 Grenzgänger vorgegangen

Die Polizei ist von Freitag bis Sonntag gegen 33 Grenzgänger vorgegangen, teilte die Nationale Polizeibehörde am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut den auf der Website der Polizei veröffentlichten Statistiken wurden am Freitag 2, am Samstag 17 und am Sonntag 13 illegal im Land aufhältige Ausländer festgenommen und von der Polizei zur provisorischen Sicherheitsgrenze begleitet. Im Landesinneren wurde ein Grenzgänger festgenommen, gegen den ein Ausländerverfahren eingeleitet wurde. In der vergangenen Woche wurden im Landesinneren 61 Grenzgänger festgenommen und zurückbegleitet. In der Vorwoche – vom 7. bis 13. Juli – belief sich die Zahl der Festgenommenen auf 63. In der vergangenen Woche wurden auch zwei Grenzgänger im Landesinneren festgenommen, gegen die ein Ausländerverfahren eingeleitet wurde, wie aus der Zusammenfassung der Polizei hervorgeht.