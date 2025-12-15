Illegale Einwanderung: Polizei geht am Wochenende gegen dreizehn Grenzgänger vor

Die Polizei ist von Freitag bis Sonntag gegen dreizehn Grenzgänger vorgegangen, teilte die Nationale Polizeibehörde am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut den auf der Website der Polizei veröffentlichten Statistiken wurden am Freitag sieben und am Sonntag ein illegal im Land aufhältiger Ausländer festgenommen und von der Polizei zur provisorischen Sicherheitsgrenze begleitet. Im Landesinneren wurden fünf Grenzgänger festgenommen, gegen die ein Ausländerverfahren eingeleitet wurde. In der vergangenen Woche wurden im Landesinneren 36 Grenzgänger festgenommen und zurückbegleitet. In der Vorwoche – vom 1. bis zum 7. Dezember – belief sich die Zahl der Festgenommenen auf 28. In der vergangenen Woche wurden im Landesinneren neun Grenzgänger festgenommen, gegen die ein Ausländerverfahren eingeleitet wurde. Gegen zwei Verdächtige wurde wegen Menschenschmuggels ein Strafverfahren eingeleitet, wie aus der Zusammenfassung der Polizei hervorgeht.