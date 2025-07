„Hano” wurde festgenommen, der ungarische Nachrichtenportale lahmgelegt hatte

Der unter dem Namen „Hano” im Internet auftretende Mann aus Budapest, der mehrere ungarische Nachrichtenportale mit Überlastungsangriffen lahmgelegt und auch Ziele im Ausland angegriffen hatte, wurde festgenommen, teilte die Polizei am Montag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mitteilung zufolge identifizierte die Ermittlungsabteilung der Abteilung für Cyberkriminalität des Nationalen Ermittlungsbüros den Mann, der laut den Daten des Verfahrens seit April 2023 die Websites Media1.hu und vipcast.hu durch wiederholte Überlastungsangriffe zeitweise unzugänglich gemacht hatte. Die sporadischen, aber anhaltenden Angriffe setzten sich 2024 fort. Die Ermittlungen ergaben, dass der Angreifer gezielt und nach einem vorab ausgearbeiteten Plan vorging. Durch die Analyse der Zugriffsprotokolle und die Untersuchung des Netzwerkverkehrs konnte festgestellt werden, dass der Täter sogenannte „Miet-DDoS”-Dienste in Anspruch genommen und Online-Tools zur Parametrisierung der Angriffe verwendet hat. Seine Online-Identität lief unter dem Namen Hano, den er während der Angriffe auch auf den Oberflächen der Dienstleister in persönlichen Nachrichten verwendete.

Der Angreifer nahm auch andere Nachrichtenportale ins Visier, darunter HVG, 444, 24.hu, Telex und Ellenszél.hu, und griff auch die Website des in Wien ansässigen International Press Institute (IPI.media) an. Die ungarischen Behörden nahmen Kontakt zu den österreichischen Behörden auf. Anhand einer technischen Analyse konnten der 23-jährige Mann aus Budapest anhand seiner digitalen Spuren und seiner falschen Profile identifiziert werden. Am 9. Juli wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt, bei der mehrere IT-Geräte beschlagnahmt und Beweise gefunden wurden, die eindeutig auf die Begehung von Straftaten hindeuteten. Der Verdächtige wurde wegen Verletzung von Informationssystemen oder Daten vernommen, kann sich auf freiem Fuß verteidigen, die Untersuchung der digitalen Beweise wird fortgesetzt, wie auf der Website police.hu mitgeteilt wurde.