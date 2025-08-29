8 beliebte Cannabissorten unter Home-Growern

Du bist auf der Suche nach den beliebtesten Cannabissorten für den Eigenanbau? Dann bist du hier genau richtig. Wir stellen dir acht Sorten vor, die Home-Grower besonders gern auf dem Zettel haben.

#1 Silver Haze

Silver Haze hat sich bei Home-Growern fest etabliert. Die Sorte ist bekannt für ihren klaren, energetischen Effekt und den kräftigen Wuchs. Wer Sativas liebt und ausreichend Platz nach oben hat, findet hier einen echten Dauerbrenner für sein Grow-Zelt. Dank ihres angenehmen Zitrusgeruchs und der üppigen Harzproduktion gehört Silver Haze zu den Lieblingen für alle, die es intensiv und würzig mögen.

#2 Sour Diesel

Sour Diesel ist berüchtigt für sein durchdringendes Aroma. Der Duft erinnert an eine Mischung aus Diesel und Zitronen, also nichts für schwache Nerven. Das Pflänzchen wächst schnell, treibt ordentlich in die Höhe und liefert solide Ernten. Viele Grower schwören auf die robuste Struktur und die dichte Knospenbildung. Wenn du Lust auf eine geschmacklich eindrucksvolle Erfahrung hast, landest du mit dieser Sorte garantiert einen Volltreffer.

#3 Amnesia Haze

Amnesia Haze ist kein Anfängerprojekt! Sie braucht etwas länger in der Blüte, aber die Geduld zahlt sich aus. Die Sorte bringt hohe Erträge, ein tropisch-zitroniges Aroma und einen intensiven High-Effekt. Sie hat sich ihren festen Platz in vielen Home-Grow-Setups verdient. Wer Zeit mitbringt und Lust auf ein langanhaltendes Kopf-High hat, kann hier punkten.

Falls du dich gerade nach neuem Zubehör umsiehst, lohnt sich ein Blick in einen der vielen Headshops online. Dort findest du neben Anbauzubehör auch Seeds und Accessoires, die den Grow-Alltag deutlich angenehmer machen.

#4 Rainbow Runtz

Ein echter Blickfang im Growroom ist Rainbow Runtz. Die bunten Blüten mit ihren violetten Akzenten und der zuckersüße Duft sorgen nicht nur optisch für Begeisterung. Der Hybrid punktet mit einer guten Balance aus körperlicher Entspannung und mentaler Leichtigkeit. Besonders spannend wird’s, wenn sich zum Erntezeitpunkt die Farben voll entfalten. Du willst etwas fürs Auge und die Seele? Dann könnte Rainbow Runtz zu deinem neuen Favoriten werden!

#5 Northern Light

Northern Light gehört bei Home-Growern beinahe schon zum Pflichtprogramm. Die Sorte ist pflegeleicht, kompakt im Wuchs und liefert ansehnliche Erträge, ideal für den Indoor-Anbau mit begrenztem Platz. Die Wirkung fällt angenehm entspannend aus, das Aroma hingegen geht eher in die erdige Richtung. Gerade Anfänger haben mit Northern Light oft ihren ersten erfolgreichen Grow.

#6 Bubblegum XL

Wer auf süße Sorten steht, wird Bubblegum XL lieben! Der Name ist Programm, denn bereits beim Ernten schwebt dir der Duft süßlicher Kaugummis entgegen. Die Pflanzen bleiben recht handlich, was sie perfekt für kleine Zelte oder diskrete Setups macht. Auch im Hinblick auf Pflege und Blütezeit zeigt sich Bubblegum XL unkompliziert. Die stabile Genetik sorgt dafür, dass du dich entspannt zurücklehnen kannst, während die Pflanze ihr Ding macht.

#7 Candy Kush

Candy Kush überzeugt durch den ausgeglichenen Effekt. Die Sorte bringt sowohl körperliche Entspannung als auch eine leichte, fröhliche Stimmung mit sich. Die Pflanzen entwickeln dichte, harzige Buds mit süßlich-erdigem Aroma. Viele Grower greifen gern auf Candy Kush zurück, wenn sie ein harmonisches Gesamtpaket suchen. Und wer beim Anbau auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis achtet, kann sich mit dieser Sorte ebenfalls anfreunden.

#8 Mandarin OG

Mandarin OG bringt Sonne in dein Anbauzelt! Die Sorte stammt aus der kalifornischen Züchtungsschmiede und ist bekannt für ihren intensiven Orangenduft. Der Wuchs bleibt meist buschig-kompakt, während die Wirkung sich eher körperlich entfaltet. Mandarin OG eignet sich besonders für gemütliche Abende und entspannte Stunden. Die Kombination aus fruchtigem Aroma und kräftigem Effekt macht diese Sorte zu einem Favoriten für alle, die es gern chillig haben.