New Level Empire und Fish! treten am Wochenende beim Balatonfüreder Weinwochen-Festival auf

New Level Empire und Fish! treten neben anderen Künstlern beim Balatonfüreder Borhetek-Festival am letzten Wochenende des Sommers auf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Vom 29. bis 31. August erwarten das Publikum an den Weintagen auf der Tagore-Promenade im Rahmen des dreitägigen Minifestivals nicht nur gastronomische Erlebnisse, sondern auch Dutzende von kostenlosen Konzerten, wie die Organisatoren in ihrer Mitteilung schreiben. Zu den Künstlern gehören ManGoRise, Dirty Slippers, Escape My Shadows, Abbabák, Cozombolis und DJ Matthew Lenner. Wie in den letzten drei Jahren finden die Konzerte auch diesmal auf der Wasserbühne MVM BalatONkoncert statt, die sich hinter der Tagore-Promenade, nur wenige Meter vom Ufer entfernt, befindet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe können die Fans die Künstler dieses Jahr auch persönlich treffen. Im Rahmen des Spiels „MVM Egy hajóban a sztárokkal” (MVM Mit den Stars auf einem Boot) werden unter denjenigen, die Beiträge in den sozialen Medien posten, die Gewinner ermittelt, die mit ihren Lieblingskünstlern eine kurze Bootsfahrt vom Balatonfüreder Yacht Club zur Bühne unternehmen dürfen. Die Details zum Spiel finden Sie auf der Facebook-Seite von Balatonkoncert.hu. Die Veranstaltungsreihe am Wochenende ist für das Publikum kostenlos, was durch die Unterstützung des Hauptsponsors von BalatONkoncert, MVM, ermöglicht wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren