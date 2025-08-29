MOL untersucht Nutzung von Geothermie in Raffinerie

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen MOL führt in seiner Donau-Raffinerie in Százhalombatta südlich der Hauptstadt seismische Untersuchungen durch, um die Nutzung von Geothermie an diesem Standort zu prüfen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung teilte MOL mit, dass die Ergebnisse der Untersuchungen in etwa sechs Monaten vorliegen würden, woraufhin Machbarkeitsstudien durchgeführt werden könnten. MOL fügte hinzu, dass das Projekt eine Premiere für die Region sei und auf die Errichtung eines Solarparks und einer Anlage für grünen Wasserstoff in der Raffinerie folge.