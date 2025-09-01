Banken bereiten sich auf den Beginn des Otthon Start-Programms vor

Die Banken bereiten sich mit erheblichen Vergünstigungen auf den Start des Otthon Start-Programms vor. So bieten die einzelnen Finanzinstitute beispielsweise im Rahmen des Programms vergünstigte Wohnungsbaudarlehen mit einem Zinssatz von weniger als den von der Regierung festgelegten 3 Prozent an und übernehmen bei erfolgreicher Kreditvergabe eine Gutschrift in Höhe von 200.000 Forint, wie aus den Mitteilungen hervorgeht, die die Banken am Montag an die Nachrichtenagentur MTI geschickt haben.

Die CIB Bank teilte mit, dass sie den CIB Otthon Start-Zinszuschuss mit einem Zinssatz von 2,95 Prozent gewährt, wobei der Zinssatz für einen Zeitraum von 5 Jahren festgeschrieben wird. Unter den von der CIB Bank angebotenen Vergünstigungen wurde hervorgehoben, dass im Rahmen der von ihnen entwickelten Startgebührenaktion für den ab dem 1. September angenommenen CIB Otthon Start Kamattámogatott-Kredit bei vollständiger Beantragung des Kredits die Kundenbewertungsgebühr auf null Forint festgesetzt wurde, für alle als Sicherheit angebotenen Immobilien die Sicherheitenbewertungsgebühr zurückerstattet und die für die Eintragung der Hypothek/des selbständigen Pfandrechts zu entrichtende Grundbuchgebühr von der Bank übernommen wird. Darüber hinaus schreibt die CIB Bank dem Kunden bei Beantragung eines CIB Otthon Start-Zinszuschusskredits einmalig 200.000 Forint auf seinem Privatkonto in Forint gut, das für die Auszahlung des Kredits dient, sofern – unter anderem – nach dem 1. September bis zum Rückzug der Aktion, spätestens jedoch bis zum 31. Oktober 2025 der Kreditantrag vollständig angenommen wird. Darüber hinaus gewährt die CIB Bank bei vollständigen Kreditanträgen für CIB Otthon Start-Zinszuschusskredite, die zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember angenommen werden, einen Rabatt auf die Kontoführungsgebühren.

Die Gránit Bank teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass bei ihr der Otthon Start mit einem Zinssatz von 2,85 Prozent und einer Gutschrift in Höhe von 200.000 Forint sowie Gebührenbefreiungen und einem Rabatt von 10 Prozent auf die Wohngebäudeversicherung beantragt werden kann. Sie führten aus: Bei der Gránit Bank kann ab Montag ein staatlich geförderter Wohnungsbaukredit mit einem Zinssatz von 2,85 Prozent beantragt werden, und bei erfolgreicher Kreditbeantragung wird eine Gutschrift in Höhe von 200.000 Forint gewährt, sofern das Konto des Schuldners und des Mitschuldners zusammen ein regelmäßiges Einkommen von mindestens 250.000 Forint aufweist. Auf der Unterseite von Otthon Start bietet die Bank neben der Möglichkeit der digitalen Einreichung des Kreditantrags auch einen Kreditmix-Rechner, der den Antragstellern hilft. Der Rechner kombiniert den Otthon Start-Kredit mit allen bei der Bank verfügbaren staatlichen vergünstigten Krediten (Babaváró und CSOK Plusz) und dem marktüblichen Hypothekarkredit der Bank und berechnet so die Rückzahlungsrate individuell. Die Gránit Bank bietet für alle von ihr gewährten Privatkredite – also auch für Otthon Start – die Möglichkeit der Online-Antragstellung, nur für den Vertragsabschluss muss man persönlich erscheinen. Nach den Erwartungen der Bank könnten im nächsten Jahr bis zu 40-50 Prozent der Wohnungsbaukreditanträge auf Sektorebene im Rahmen des Otthon Start-Programms gestellt werden, teilte das Finanzinstitut mit.

Die MBH Bank teilte der Nachrichtenagentur MTI mit, dass sie ab dem 1. September bereit sei, Anträge für das Otthon Start-Programm mit einem festen Zinssatz von 3 Prozent für Wohnungsbaudarlehen entgegenzunehmen, das junge Menschen beim Kauf ihrer ersten Wohnung oder ihres ersten Hauses unterstützt. Die Bank erwartet Interessenten landesweit mit einer erhöhten Anzahl von Sachbearbeitern, längeren Öffnungszeiten in einigen Filialen und komplexen Dienstleistungen rund um den Wohnungsbau. In der Mitteilung wurde betont, dass die Zinszuschüsse, die Teil des Wohnungsbaudarlehens mit einem festen Zinssatz von 3 Prozent sind, von der ungarischen Regierung gewährt werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass gemäß dem von der MBH Bank entwickelten Modell neben dem vergünstigten Zinssatz auch ein Mol-Geschenkgutschein im Wert von 100.000 Forint auf die Hauskäufer wartet. Nach Ansicht der Marktanalysten der MBH Bank könnte die Zahl und das Volumen der Vertragsabschlüsse ab Oktober sprunghaft ansteigen. Im letzten Quartal des Jahres könnte sich die Zahl der Transaktionen im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum sogar um das Eineinhalbfache erhöhen, wobei etwa die Hälfte davon im Rahmen des Otthon Start-Programms realisiert werden könnte. Aufgrund ihrer Vorbereitung und ihrer landesweiten Präsenz könnte die MBH Bank eine Schlüsselrolle in dieser Marktumwandlung übernehmen, schrieben sie.