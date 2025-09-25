Gulyás: Nachfrage nach Otthon Start-Krediten unverändert

Die Nachfrage nach subventionierten Otthon Start-Krediten für Erstkäufer von Wohnimmobilien ist nicht zurückgegangen, erklärte Gergely Gulyás, Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, am Donnerstag bei einer wöchentlichen Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gulyás sagte, dass die Anträge für den Kredit mit einem festen Zinssatz von 3 % „ohne Probleme” bearbeitet würden. Er fügte hinzu, dass seit dem Start des Programms am 1. September über 15.000 Anträge für die Kredite eingereicht worden seien, durchschnittlich etwa 1.000 pro Arbeitstag. Gulyás sagte, das Programm wecke auch das Interesse auf Seiten der Verkäufer und verwies auf einen Anstieg der Immobilienanzeigen im September um 20 % gegenüber dem Vorjahr und um 31 % gegenüber dem Vormonat. Er hob die positiven Auswirkungen von Otthon Start auf die Wirtschaft sowie die Chance für Ungarn hervor, die sonst zur Miete wohnen würden, nun ein eigenes Haus zu kaufen.