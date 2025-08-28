Preise für Wohnungen, die für Otthon Start-Kredite in Frage kommen, sinken

Die Preise für Wohnungen, die für das subventionierte Otthon Start-Kreditprogramm in Frage kommen, sind seit der Ankündigung des Programms vor fast zwei Monaten um durchschnittlich 1 % gesunken, teilte die Immobilienwebsite ingatlan.com am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im gleichen Zeitraum stiegen die Immobilienpreise insgesamt um über 1 %. László Balogh, Chefanalyst bei Ingatlan.com, sagte, dass das Angebot an Immobilien, die für das Otthon Start-Programm mit einem festen Zinssatz von 3 % in Frage kommen, gestiegen sei, was zu einem Preisrückgang geführt habe. Die Preisobergrenzen für die Förderfähigkeit im Rahmen von Otthon Start – 100 Millionen HUF für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, 150 Millionen HUF für Einfamilienhäuser und 1,5 Millionen HUF/Quadratmeter – wurden festgelegt, um eine Inflation der Immobilienpreise zu verhindern. Die Angebote von Ingatlan.com zeigen, dass die Preise für „Home Start”-fähige Immobilien im III. Bezirk der Hauptstadt bei durchschnittlich 1,2 Mio. HUF/m², im IV. Bezirk bei 1,1 Mio. HUF/m² und im grünen II. Bezirk sowie im gehobenen V. Bezirk bei 1,3 Mio. HUF/m² liegen. In den Universitätsstädten Szeged und Debrecen liegen die Preise für Wohnungen, die für das Programm in Frage kommen, bei etwas über 1,2 Mio. HUF/m² bzw. 0,9 Mio. HUF/m².