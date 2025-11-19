Magyar Telekom gewinnt Ausschreibungen im Rahmen des Gigabit-Ungarn-Programms

Magyar Telekom hat Ausschreibungen im Rahmen eines Programms zur Investition in Gigabit-Netzwerke mit rund 13,5 Mrd. HUF an EU-Fördermitteln gewonnen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Durch die Investitionen werden bis Ende 2028 über 80.000 Zugangspunkte mit Gigabit-fähiger Infrastruktur ausgestattet.