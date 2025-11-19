BSI: Laufveranstaltungen brachten Budapest Einnahmen in Milliardenhöhe

Zu den drei wichtigsten Veranstaltungen, dem Telekom Vivicittá, dem Wizz Air Budapest Halbmarathon und dem SPAR Budapest Marathon Festival, kamen in diesem Jahr mehr als 50.000 ausländische Touristen nach Budapest, was einen Rekord darstellt. Schätzungen zufolge verbrachten sie mehr als 100.000 Übernachtungen und gaben fast 4 Milliarden Forint aus, wie aus einer Mitteilung der Budapest Sportiroda (BSI), dem Veranstalter der Laufwettbewerbe, vom Mittwoch hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dem Bericht zufolge nahmen fast 19.000 ausländische Teilnehmer aus 125 Ländern an den drei Veranstaltungen teil, was ein herausragendes Ergebnis in der Region ist. Es wurde betont, dass die Zahl der ausländischen Läufer in den letzten drei Jahren stetig und dynamisch gestiegen ist und sich die Gesamtzahl der ausländischen Teilnehmer an den drei wichtigsten Veranstaltungen seit 2023 mehr als verdoppelt hat.

Eine nach den Wettkämpfen des letzten und dieses Jahres durchgeführte Umfrage unter mehreren hundert Teilnehmern ergab, dass ein ausländischer Läufer durchschnittlich 1,8 Begleitpersonen mitbringt, was bedeutet, dass dank der Veranstaltungen der BSI im Laufe des Jahres mehr als 50.000 ausländische Besucher nach Budapest gekommen sind. Aus der Umfrage ging auch hervor, dass die Touristen nicht nur während der Veranstaltung in der ungarischen Hauptstadt bleiben, da sie im Durchschnitt mehr als drei Nächte hier verbringen, dazu wählen sie hochwertige Unterkünfte, geben durchschnittlich 350 bis 500 Euro pro Person aus und fast die Hälfte der Befragten reist mit dem Flugzeug nach Budapest.

„Wir sind stolz darauf, dass unsere Veranstaltungen mittlerweile zu einem wichtigen Motor für den Tourismus in Budapest geworden sind. Wenn fast 19.000 ausländische Läufer Budapest wählen, ist das nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein wirtschaftlicher Faktor. Diese Läufer und ihre Begleiter füllen die Hotels und Restaurants und tragen den guten Ruf der Stadt in alle Welt hinaus. Aufgrund der positiven Erfahrungen und persönlichen Empfehlungen entscheiden sich jedes Jahr mehr Läufer aus dem riesigen internationalen Angebot für Budapest“, sagte Árpád Kocsis, Geschäftsführer der BSI.

In der Mitteilung heißt es auch, dass in den letzten drei Jahren die meisten Teilnehmer an den großen Herbstwettkämpfen aus Großbritannien nach Budapest kamen, während bei den kürzeren Frühjahrsstrecken die meisten ausländischen Teilnehmer aus den Nachbarländern und aus Deutschland kamen. Darüber hinaus hat sich die Teilnahme von Spaniern, Norwegern und Israelis im Vergleich zu 2024 innerhalb eines Jahres verdoppelt, und im Vergleich zu den Zahlen von 2023 gingen aus allen drei Ländern fast dreimal so viele Anmeldungen ein. Die Veranstaltungen der BSI sind auch auf internationaler Ebene hoch angesehen, was sich daran zeigt, dass die Läufer aus den Vereinigten Staaten jedes Jahr zu den zehn größten ausländischen Teams gehören. Die drei wichtigsten Veranstaltungen der BSI hatten in diesem Jahr zusammen mit den ausländischen Teilnehmern mehr als 93.000 Teilnehmer.