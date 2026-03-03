Regierung lockert Bedingungen für EU-finanziertes Programm für kleine Unternehmen

Die Bedingungen für ein von der Europäischen Union finanziertes Förderprogramm in Höhe von 150 Mrd. HUF zugunsten kleiner Unternehmen in benachteiligten Regionen wurden gelockert, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Bedingungen für die Art der durch die Förderung abgedeckten Kosten wurden gelockert, der Förderbereich wurde auf 4 bis 150 Millionen HUF erweitert und Unternehmen können nun eine Förderung in Höhe des doppelten Umsatzes des Vorjahres erhalten. Bislang wurden im Rahmen des im März 2025 gestarteten Programms 2.400 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 61,7 Milliarden HUF eingereicht. Rund 1.300 Projekte wurden mit 31,5 Mrd. HUF gefördert.