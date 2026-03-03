Ferenc Antal: Bau des Terminals 3 des Flughafens ist ein Meilenstein in der Geschichte Ungarns

Der Bau des Terminals 3 des Flughafens ist nicht nur für den Flughafen Budapest, sondern auch für Ungarn ein Meilenstein, sagte der stellvertretende Staatssekretär für strategische Transaktionen des Wirtschaftsministeriums am Dienstag im Fernsehsender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ferenc Antal fügte hinzu, dass die Auslastung des Flughafens langsam seine volle Kapazität erreicht und die geplanten Investitionen, der Terminal-Plus-Bau und die Flughafenbahn einen bereits bestehenden Markt bedienen werden. Das Hauptziel der Investitionen sei es, dass Ungarn und der Flughafen Liszt Ferenc zum touristischen und frachttechnischen Knotenpunkt und Zentrum der Region werden, betonte er. Er erklärte, dass die Entwicklung eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit sei. „Wenn der Flughafen Budapest nicht in der Lage ist, eine ausreichende Anzahl von Passagieren zu bedienen, wenn er nicht über die Attraktivität verfügt, die Touristen anzieht, dann werden diese zentralen strategischen Elemente, der Tourismus und der Frachtverkehr, zu den benachbarten Flughäfen der Hauptstadt, beispielsweise nach Wien, verlagert”, erklärte er.

Er erinnerte daran, dass einer der Hauptgründe für die Transaktion im Jahr 2024, mit der der ungarische Staat einen Anteil von 80 Prozent am Flughafen Budapest erworben hat, darin bestand, dass der ungarische Staat in der Lage sein sollte, den Verkehr im Frachtverkehr und im Tourismusbereich über den Flughafen Budapest zu kontrollieren und diesen mit der Tourismusagentur Visit Hungary Nonprofit Zrt. sowie HungaroControl zu verknüpfen. Die Zahlen bestätigen diese Strategie, denn mit Vinci Airports (Minderheitsgesellschafter des Flughafens Budapest) konnte der ungarische Staat eine hervorragende Rentabilität erzielen, merkte er an. Seinen Angaben zufolge wird der Flughafen Budapest bis zum Ende des Jahrzehnts nach „konservativen Schätzungen” 25 Millionen Passagiere pro Jahr erreichen, nach Fertigstellung des neuen Terminals sind 40 Millionen Passagiere eine realistische Schätzung. Im Rahmen des Terminal-Plus-Konzepts werden ein neues Passagierterminal mit einer Fläche von 35.000 Quadratmetern, ein neuer Passagierpier mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern und eine neue Verkehrshalle mit einer Fläche von 132.000 Quadratmetern gebaut.

Er erklärte, Vinci Airports sei der weltweit größte und erfolgreichste Flughafenbetreiber. Wäre das Projekt nicht rentabel, hätte ein so großes börsennotiertes Unternehmen nicht in den Flughafen Budapest investiert, sagte er zu den Investitionskosten in Höhe von einer Milliarde Euro. Der Flughafen Budapest sei für internationale Investoren und Finanziers so attraktiv, dass sie „Schlange stehen”, um Projekte dieser Größenordnung finanzieren zu können, merkte er an. Er erklärte, dass die Investition 2034-35 vollständig realisiert sein wird, aber die Passagiere bereits 2031 vom Westbahnhof zum Flughafen Liszt Ferenc gelangen und die Dienstleistungen des Terminal Plusz in Anspruch nehmen können.

Der stellvertretende Staatssekretär sprach in der Radiosendung „Jó reggelt Magyarország!” (Guten Morgen, Ungarn!) des Senders Kossuth Rádió unter anderem darüber, dass laut Presseberichten die Rückprivatisierung des Budapest Airport-Projekts im Gespräch sei. Er reagierte darauf mit den Worten: „Der Budapest Airport ist für Ungarn das wichtigste Tor für den Tourismus, und wenn der Staat keinen relevanten Einfluss auf dieses Tor hat, kann er einen seiner wichtigsten Wirtschaftszweige nicht unterstützen und ihn nicht mit der Tourismusagentur und der Flugentwicklung koordinieren.”