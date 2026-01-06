Über 40.000 Anträge auf Zuschüsse für die Renovierung von Häusern in Dörfern eingereicht

Mehr als 40.000 Anträge auf Zuschüsse im Rahmen eines Programms zur Förderung von Hausrenovierungen in Dörfern wurden eingereicht, teilte der Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Dienstag in einem Beitrag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Antragsteller haben insgesamt 76,4 Milliarden HUF an Fördermitteln beantragt, was einem Durchschnitt von 1,9 Millionen HUF entspricht, sagte André Palóc. Bislang seien 56 Milliarden HUF an Fördermitteln ausgezahlt worden, fügte er hinzu. Über 18.000 Antragsteller sind Rentner, auf die 24,3 Milliarden HUF an Auszahlungen entfallen. Familien mit Kindern und Rentner, die in Siedlungen mit weniger als 5.000 Einwohnern leben, haben im Rahmen des 2025 gestarteten Programms Anspruch auf bis zu 3 Millionen HUF an Fördermitteln, um bis zur Hälfte der Projektkosten zu decken.