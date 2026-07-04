Feierliche Zeugnisübergabe an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Am Samstag, dem 27. Juni 2026 fand in der festlich dekorierten Sporthalle die feierliche Verabschiedung der insgesamt 80 Absolventen der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr statt.





Vor Beginn der protokollarischen Veranstaltung nahmen die Schulabgänger im Rahmen einer außergewöhnlichen Klassenleiterstunde nach ungarischer Tradition („ballagás” genannt) Abschied von ihren Lehrkräften, Mitschülern, Klassenräumen und ihrem Lebensabschnitt als Schüler. Gemeinsam mit der Schulleiterin und den Klassenleitern zogen alle drei Abiturklassen durch das blumengeschmückte Schulgebäude, was die wartenden Eltern und Angehörigen per Video mitverfolgen konnten.

Nach dem Einzug der Abiturienten konnte mit der Einspielung der deutschen und der ungarischen Hymne die Feierstunde beginnen. Als erste Rednerin trat Schulleiterin Katalin Tálos auf die Bühne und sprach in ihrer gewohnt herzlichen Art zu den Anwesenden, in erster Linie natürlich zu den Abiturienten. Sie hob hervor, dass ihr dieser Jahrgang besonders am Herzen liege, denn vor genau zwölf Jahren startete an der Schule das integrierte Bildungskonzept. Der jetzige Abiturjahrgang sei also der erste Jahrgang, der diesen Weg vollständig durchlaufen habe. Des Weiteren betonte sie, dass die Einführung dieses neuen Konzeptes eine spannende, zuweilen auch schwierige Zeit einleitete, wobei sich die Lehrkräfte im Austausch für die Vermittlung von Fachwissen in Geduld, Flexibilität und Bereitschaft, neue Wege zu gehen, üben konnten. „Mit Euch haben wir unser Bildungskonzept weiter verbessert und unser Bildungsangebot erweitert, dabei seid Ihr fast unbemerkt zu jungen Erwachsenen geworden.” Diese zwölf beziehungsweise vier-fünf Jahre im Fall der sogenannten Quereinsteiger, seien unglaublich schnell vergangen, allerdings sollten die Auszubildenden der Beruflichen Bildung auch nicht vergessen werden, die zwei Jahre lang wertvolle Mitglieder der Schulgemeinschaft waren. Unter den Absolventen dieses Jahrgangs ist erfreulicherweise wiederum eine ehemalige Abiturientin der Audi Hungaria Deutsche Schule.

In ihrem Schlusswort bedankte sich die Schulleiterin bei den Eltern und Familien für ihre Unterstützung, ihre Geduld, ihr Verständnis sowie ihr der Schule entgegengebrachte Vertrauen. Auch den Lehrkräften sprach sie ihren tief empfundenen Dank aus, die ihre Schützlinge fast gluckenhaft auf ihrem Weg begleitet haben. Letztendlich ermunterte sie die Abiturienten mutig und neugierig zu bleiben sowie auf ihrem weiteren Lebensweg niemals zu vergessen, wo dieser Weg begann. „Die Schule ist ein Stück Heimat, der Ort, an den Ihr immer zurückkehren könnt.” Mit diesen Worten gratulierte sie zu den erfolgreich abgelegten Abiturprüfungen und wünschte den Absolventen, sie mögen ihren eigenen Weg und ihr eigenes Glück finden.

Als Gesandter der Deutschen Botschaft Budapest überbrachte Dr. Ulrich Hermann Ernst Glückwünsche zum bestandenen Deutschen Internationalen Abitur. Er wünschte den Absolventen, durch richtiges Handeln den Weg zu Glück und Zufriedenheit zu finden. Nach den Abschiedsansprachen der Vertreter der drei Abiturklassen erfolgte die Übergabe der Deutschen Internationalen Abiturzeugnisse (DIA) und der ungarischen Abiturzeugnisse an die Absolventen der Klassen 12a und 12b sowie der Ungarischen Nationalitäten-Abiturzeugnisse und der Sprachdiplome an die Absolventen der Klasse 12c. Daran anschließend erhielten Schüler jeder Abiturklasse Preise als Anerkennung für die jeweils besten Prüfungsergebnisse.

Die Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger- und Betreiberstiftung vergab, wie schon im vergangenen Jahr, zwei Kuratoriumspreise. Tünde Havassy, Vorsitzende des Kuratoriums der Trägerstiftung, übergab die hochdotierten Preise an Iris Delkos (Klasse 12b) und Tamás György Kovács (Klasse 12a). Die Kuratoriumsvorsitzende betonte, dass die Trägerstiftung diese Preise als Anerkennung für herausragende schulische und außergewöhnliche persönliche Leistungen ins Leben gerufen habe. Die Absolventen der Beruflichen Bildung wurden von Katalin Hódossy, Klassenlehrerin des diesjährigen achten Abschlussjahrgangs, verabschiedet, die für jeden Azubi herzliche Worte fand, mit denen sie jeweils an gemeinsame persönliche Erlebnisse erinnerte.

Dr. Jörg Dötsch, Geschäftsführer des Deutsch-Ungarischen Wissenszentrums richtete anerkennende Worte an die Absolventen der dualen kaufmännischen Ausbildung zur/zum „Fremdsprachigen Industriekauffrau/-mann“ und hob die Bedeutung der Berufsausbildung nach deutschem Vorbild hervor. Die duale Ausbildung verbinde Theorie und Praxis, wodurch die Absolventen, insbesondere aufgrund der Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben, einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil auf dem Arbeitsmarkt erzielen könnten.

Nach der Übergabe der Abschlusszeugnisse der Beruflichen Bildung und der Zertifikate wurde einer der frischgebackenen Industriekaufleute, Kevin Schweitzer mit einem Preis für hervorragende Leistungen ausgezeichnet. Die Feierstunde endete mit der Übergabe der Schulfahne und der Europahymne.

Audi Hungaria Deutsche Schule Győr

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