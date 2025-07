Abschlussjahrgang 2024/25 verabschiedet

Schulabschlussfeier an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Am Samstag vergangener Woche fand an der anerkannten deutschen Auslandsschule die diesjährige Schulabschlussfeier statt, in deren Rahmen die Schüler der drei Abiturklassen ihre Abiturzeugnisse und die Absolventen der Beruflichen Bildung ihre Abschlusszeugnisse erhielten. Die Feierstunde war verbunden mit der traditionellen, in Ungarn unerlässlichen Verabschiedung der Abiturienten (ungarisch: „Ballagás“), dabei schlenderten die Schulabgänger vor der Feier durch das mit Blumen geschmückte Schulhaus und verabschiedeten sich von ihren Klassen- und Unterrichtsräumen.





Nach dem Einzug der Abiturklassen und der deutschen sowie ungarischen Hymne begrüßte Schulleiter Andreas Gering die anwesenden Gäste, Eltern, Lehrkräfte und natürlich die Hauptakteure der Feier, die jungen Menschen, die einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben erreicht haben und für die ein neues Kapitel beginnt. In seiner Festansprache ermutigte der Schulleiter die Absolventen, abzuwägen, welche Ziele es sich lohnt auf dem Weg in ihr selbstbestimmtes Leben zu verfolgen. Es sei wichtig, beim Streben nach Glück und Erfolg den Blick für das Wesentliche im persönlichen Umfeld nicht zu verlieren. „Das Leben ist kein Fließband – es ist ein Abenteuer!“ Dafür wünschte der Schulleiter allen Schulabgängern Mut, Leidenschaft und Menschlichkeit.

Nach den traditionsgemäßen Abschiedsreden der Vertreter der Abiturklassen folgte die Übergabe der Abiturzeugnisse und Sprachdiplome sowie die Vergabe der Preise für herausragende schulische Leistungen. In diesem Jahr vergab die Audi Hungaria Schule Öffentliche Träger- und Betreiberstiftung erstmals zwei Kuratoriumspreise, die von Wirtschafts- und Schulverwaltungsleiterin Márta Oláhné Tóth überreicht wurden. Mit dem Kuratoriumspreis würdigt die Trägerstiftung besondere schulische und persönliche Leistungen auserwählter Absolventen.

Den siebten Abschlussjahrgang der dualen Berufsausbildung zur/zum „Fremdsprachigen Industriekauffrau/mann“ verabschiedete Anja Schmiedel-Paul, die Leiterin der Beruflichen Bildung. Sie betonte, dass es eine Freude war mit diesem großartigen Team zusammenzuarbeiten und hob hervor, dass in der heutigen Arbeitswelt neben fachlichem Know-how der Teamgeist eine entscheidende Fähigkeit sei. Den frisch gebackenen Industriekaufleuten gab sie neben guten Wünschen mit auf den Weg, weiterhin Persönlichkeiten mit Engagement und Herz zu bleiben, die andere mitreißen und inspirieren können.

Nach der Übergabe der Abschlusszeugnisse und Zertifikate an die 16 Absolventen der Beruflichen Bildung wurde auch ein Absolvent mit einem Preis für herausragende Leistungen geehrt. Den Abschluss der Feierstunde bildeten die traditionelle Übergabe der Schulfahne an die Abiturklassen des kommenden Schuljahres und die Klänge der Europahymne.

Weitere Infos über die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr:

www.audischule.hu