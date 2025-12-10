Bandweihe – ein Fest nach ungarischer Tradition an der Audi Hungaria Deutsche Schule Györ

Wie jedes Jahr um diese Zeit, fand an der deutsch-ungarischen Begegnungsschule am 5. Dezember die traditionelle Bandweihe statt, bei der die insgesamt 60 angehenden Abiturienten des Jahrgangs 2025/26 gefeiert wurden.





Nach dem Eröffnungswalzer der Klasse 12a begrüßte Schulleiterin Katalin Tálos die anwesenden Ehrengäste, Lehrkräfte, Eltern, Angehörigen und selbstverständlich die Hauptakteure der feierlichen Veranstaltung, die Schüler der drei Abiturklassen, aufs Herzlichste. In ihrer Festrede hob die Schulleiterin die Bedeutung dieser besonderen Feier hervor: „Heute Abend bleibt die Zeit für einen Moment stehen. Wir blicken zurück auf den gemeinsamen Weg und spüren dabei, dass etwas zu Ende geht, aber zugleich etwas Neues beginnt.“ Des Weiteren zog sie die Parallele zwischen der Stimmung der Feier, die eine Mischung aus Rührung, Stolz, Dankbarkeit und Fröhlichkeit sei und dem Leben an sich, worauf sie sich nun vorbereiten.

Nach den Walzer-Choreographien der Klassen 12b und 12c folgte das Highlight der Bandweihe, das feierliche Anstecken der Bänder. Die Schulleiterin und die Klassenleiter des Abiturjahrgangs steckten allen Schülern das Symbol des bevorstehenden Abiturs an, was jedes Jahr ein bewegender Moment ist. Das Band symbolisiert den wichtigsten Meilenstein der Schulzeit, darüber hinaus steht es für den Erwerb von Wissen, Kompetenzen, Werten und Erfahrungen sowie Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft.

Nachdem die Klassenlehrer des Abiturjahrgangs und eine Schülerin des 11. Jahrgangs in ihren Ansprachen die gemeinsamen Jahre würdigten, an besondere Ereignisse und Erlebnisse erinnerten – und nicht zuletzt erfolgreiche Vorbereitung und Glück für die Abiturprüfungen wünschten – folgte der unbeschwerte Teil der Veranstaltung. Die Abiturklassen ließen mit Hilfe kurzer Videofilme die erinnerungswürdigsten und auch witzigsten Ereignisse ihrer Schuljahre Revue passieren. Richtig ausgelassene Stimmung verbreiteten schließlich die temperamentvollen Tanzaufführungen der Klassen, die vom Publikum mit begeistertem Applaus belohnt wurden.

Den Schlussakkord der feierlichen Bandweihe bildete der gemeinsame Walzer, zu dem die Schüler ihre Eltern aufforderten. Dieser Tanz war vielleicht der berührendste Moment der Veranstaltung und gleichzeitig ein außergewöhnlich emotionales Eltern-Kind-Erlebnis.

Die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr legt gesteigerten Wert darauf, mit Festen dieser Art und der Wahrung von deutschen und ungarischen Traditionen die Bedeutung interkultureller Begegnung in den Fokus zu rücken.

Audi Hungaria Deutsche Schule Győr:

https://audischule.hu/de/