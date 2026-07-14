OrgonaPont: Ungarns großes Orgelfestival lädt zu einer musikalischen Reise ein

Wer im August 2026 durch Ungarn reist, sollte sich einen Festivaltermin nicht entgehen lassen: Das OrgonaPont zählt zu den eindrucksvollsten klassischen Musikfestivals des Landes. Organisiert von der Filharmónia Magyarország, verwandelt es zwischen dem 3. und 30. August Kirchen, Konzertsäle und historische Bauwerke in insgesamt 19 Städten in Bühnen für die „Königin der Instrumente“, die Orgel. Mit 24 Konzerten in Budapest, am Balaton und in der Tiefebene ist es eine der umfangreichsten Konzertreihen des ungarischen Sommers und ein perfekter Anlass, klassische Musik mit einer Entdeckungsreise durch Ungarns schönste Städte zu verbinden.

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Das Festival eröffnet am 3. August in Miskolc mit einem besonderen Programm: Der Organist Ágoston Gedai präsentiert bekannte Filmmusik auf der Orgel. Das Konzert verbindet klassische Klangkultur mit populärer Filmmusik und bietet damit auch Einsteigern einen leichten Zugang zur Orgelmusik.

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Am selben Abend treten in Székesfehérvár der Organist Bálint Karosi und die Cellistin Boglárka Forgó gemeinsam auf. Das Duo setzt seine Zusammenarbeit tags darauf in der Matthiaskirche in Budapest fort, einem der eindrucksvollsten Konzertorte des Landes. Mit ihrer prächtigen Innenausstattung und ihrer über Jahrhunderte gewachsenen Geschichte auf dem Budaer Burgberg ist die Kirche ein besonderer touristischer Anziehungspunkt.

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Der Höhepunkt des diesjährigen OrgonaPont ist zweifellos die gemeinsame Konzertreihe des weltbekannten argentinischen Tenors José Cura und des Lisztpreis-gekrönten Organisten Szabolcs Szamosi. Die ungewöhnliche Kombination aus Tenorstimme und Orgelklang verspricht in den akustisch beeindruckenden Kirchenräumen ein ganz besonderes Hörerlebnis. Die beiden Künstler treten an vier Orten auf: am 10. August in Pécs, am 11. August in Esztergom, am 13. August in Békéscsaba und am 14. August in Debrecen. Jede dieser Städte lohnt einen eigenen Besuch: Pécs mit seinem mediterranen Flair und den frühchristlichen Grabkammern, Esztergom mit seiner monumentalen Basilika über der Donau, Békéscsaba als Zentrum der ungarischen Tiefebene und Debrecen mit seiner traditionsreichen reformierten Großkirche.

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Was das OrgonaPont besonders macht, ist sein Anspruch, klassische Musik auch in kleinere Gemeinden zu bringen. Neben den großen Städten sind unter anderem die barocke Abteikirche Tihany, die Marienkirche Keszthely und die Hl.-Kreuz-Kirche Balatonboglár am Balaton sowie landesweit Veszprém, Paks, Martfű, Tiszavasvár, Kiskunhalas, Kiskörös und Bácsalmás Teil des Programms.

Ausführliche Informationen und Tickets unter:

https://filharmonia.hu/fesztivalok/orgonapont/programok