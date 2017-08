Musikabende in der Fußgängerzone von Keszthely

Der Verband der Innerstädtischen Händler Keszthely bietet nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr auch in diesem Sommer wieder das Keszthely Street Festival in der Innenstadt an.





Auf der Bühne in der Mitte der Fußgängerzone treten bis einschließlich 19. August 2017 meist von Montag bis Freitag zwischen 19 bis 22 Uhr namhafte ungarische Künstler vieler Genres auf, um die Einwohner und Besucher der Stadt gut zu unterhalten. Neben Künstlern des Vorjahres sind auch neue Gesichter dabei. Ausführliche Informationen unter: www.keszthelytarsulas.hu. Für das Street Festival ist natürlich kein Eintritt zu zahlen.

Die Selbstverwaltung freut sich über die Initiative des Händlerverbandes und unterstützt das Street Festival mit 3 Millionen Forint, sagte der stellvertretende Bürgermeister, Bálint Nagy, dem Internetportal hirbalaton.hu.