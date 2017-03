Fähren am Balaton wieder in Betrieb

Die Budapester Polizei beschlagnahmte am Wochenende bei einer Hausdurchsuchung große Mengen an Drogen. In der polizeilichen Mitteilung heißt es, dass es sich um fast 17 Kilogramm Rauschgift handelt, darunter Marihuana, Haschisch, LSD-Blotter und Ecstasy.

Weiterlesen…