Bei Keszthely ist das Eis des Balaton sicher genug zum Schlittschuhlaufen

Auch in Zala kann man jetzt Schlittschuhlaufen und Eislaufen – die Schlittschuhbahn in Keszthely wurde ausgewiesen. Am Freitagnachmittag war das Eis auch im Zalaer Teil des Balaton ideal und sicher zum Schlittschuhlaufen – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

„Auch in Keszthely kann man auf dem Balaton Schlittschuhlaufen. Am Stadtstrand haben wir eine sichere Eislaufbahn ausgewiesen, die jeder auf eigene Verantwortung nutzen kann“ – schrieb Bürgermeister Dr. Gergely Tóth auf seiner Community-Seite, auf der er auch ein kurzes Video veröffentlichte – wie zaol.hu feststellte.