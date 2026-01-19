Gebrauchtwagen: Statistiken zeigen den Vormarsch von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben

Die gemeinsamen Statistiken von Használtautó.hu und dem Zentralamt für Statistik (KSH) für Dezember zeigen den allmählichen Vormarsch von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, teilte das Anzeigenportal am Montag in einer Erklärung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Dezember 2025 lagen 37,2 Prozent der Anzeigen auf dem heimischen Gebrauchtwagenmarkt unter 2,5 Millionen Forint, 28,3 Prozent zwischen 2,5 und 5 Millionen Forint, 22,5 Prozent zwischen 5 und 10 Millionen Forint und 12,0 Prozent über 10 Millionen Forint. Innerhalb eines Jahres sank der Anteil des günstigsten Segments um 4,3 Prozentpunkte, während der Anteil der Kategorien zwischen 2,5 und 5 Millionen Forint sowie zwischen 5 und 10 Millionen Forint um 1,7 Prozentpunkte bzw. 2,5 Prozentpunkte stieg. Der durchschnittliche Angebotspreis lag im Dezember bei 5,5 Millionen Forint, was einen leichten Anstieg von etwa 100.000 Forint gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Fast die Hälfte der angebotenen Personenkraftwagen, etwa 52.900 Stück, waren benzinbetrieben, während 44.600 Dieselautos 41,2 Prozent des Angebots ausmachten. Elektroautos machten 5,2 Prozent des Angebots aus, Hybridfahrzeuge 4,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Elektroautos im Angebot von Használtautó.hu um 29,1 Prozent, die der Hybridfahrzeuge um 17,9 Prozent.

Der Zusammenhang zwischen Laufleistung und Alter war auch im Dezember deutlich zu erkennen. Die angebotenen Benziner hatten durchschnittlich 154.000 Kilometer zurückgelegt, während die Diesel etwa 220.000 Kilometer auf dem Tacho hatten. Das Durchschnittsalter der Benziner betrug 13,5 Jahre, das der Diesel 12,2 Jahre. Im Jahresvergleich stagnierte die Laufleistung der Dieselfahrzeuge, während die der Benziner leicht zurückging. Das Durchschnittsalter der Diesel-Pkw stieg innerhalb eines Jahres um 0,8 Prozent, während bei den Benzinern ein Rückgang um 2,9 Prozent zu verzeichnen war, fügte das Portal hinzu. Im Dezember lagen die Preise für Hybrid- und Elektroautos praktisch auf dem gleichen Niveau: Der Durchschnittspreis für Hybride betrug 11,27 Millionen Forint, der für Elektroautos 11,11 Millionen Forint, was bei Hybridautos einem Preisrückgang von 6,2 Prozent und bei Elektroautos von 10,8 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht.