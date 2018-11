15. Balaton Marathon in Siófok

Die BSI Sport Kft. organisiert am 24.-25. November 2018 in Siófok den 15. K&H mozdulj! Balaton Marathon und Halbmarathon. Traditionell ist diese Veranstaltung am Balaton die Jahresabschluss-Veranstaltung der Marathonläufer und aller anderen Läufer des Landes.





Deshalb gibt es mehrere Möglichkeiten, den Marathon einzeln oder in Teams zu absolvieren. Es werden auch Läufe über andere Distanzen angeboten, so dass wirklich für jeden etwas dabei ist. Die Meteorologen geben eine günstige Wetterprognose. Neben den mehreren Tausend Teilnehmern werden deshalb wieder zahlreiche Zuschauer erwartet.







Start und Ziel sind wie immer in Siófok, Petőfi sétány 32 zu finden. Weitere Infos: www.siofok.hu oder www.futanet.hu