Jubiläumsparty „Siófok 50“

Die Stadt Siófok feiert am 30. November 2018 als würdigen Abschluss der Veranstaltungsreihe im 50. Jubiläumsjahr der Stadtgründung eine zünftige Geburtstagsparty in der Sporthalle Kiss Szilárd, berichtet das Internetportal der Stadt siofok.hu.





Traditionell werden an diesem Tag die Auszeichnungen der Stadt im Kulturhaus Kálmán Imre überreicht, der danach übliche Empfang findet in diesem Jahr mit einem erweiterten Gästekreis im Rahmen der Jubiläumsparty in der Sporthalle statt. Zur Geburtstagsparty sind alle bisherigen Stadtväter und Stadtverordneten, alle Ehrenbürger der Stadt, sowie Vertreter der Partnerstädte geladen, sagte Bürgermeister Dr. Róbert Lengyel.







Wer mitfeiern möchte und nicht geladen ist, kann Tickets für die Geburtstagsparty erwerben. Die Sporthalle bietet Platz für mehrere Hundert Gäste. Die Party beginnt um 20 Uhr, die offizielle Eröffnung mit kurzen Ansprachen und Grußadressen um 20.45 Uhr.

Die Partygäste erwartet ein feines Dinner, gute Getränke und um Mitternacht eine riesige Geburtstagstorte. Es kann getanzt und nach Mitternacht mit DJ Medve bis in die Morgenstunden gefeiert werden.