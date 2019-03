Startup Safari Festival in Budapest

Bereits zum vierten Mal in Folge wird das Startup Safari Festival Budapest ausgerichtet und erwartet zwischen dem 17.-19. April 2019 Interessenten aus aller Welt in der ungarischen Hauptstadt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Das Event umfasst über 300 Programme an rund 100 Locations der Stadt und man rechnet mit Tausenden Besuchern. Das Konzept ist einfach: die Teilnehmer können von Station zu Station wandern und für sie interessante und relevante Firmen, Geschäftsbereiche und Arbeitsprozesse kennenlernen. Überwiegend werden Start-up-Unternehmen aus dem Kommunikationssektor und der Kreativbranche vorgestellt bzw. die damit inhaltlich zusammenhängenden Vorgänge und Dienstleistungen behandelt.

Ähnlich wie in den vergangenen Jahren werden auch diesmal thematische Wegweiser bei der Orientierung behilflich sein. Diese sind hauptsächlich: Zukunft der Bildung; Beziehung von Lifestyle, Design, Technologie und Gastronomie; künstliche Intelligenz; Industrie 4.0; digitales Marketing; Produktentwicklung und Automatisierungsprozesse. Die erste Startup Safari wurde 2012 in Berlin veranstaltet und war seitdem in vielen weiteren deutschen Städten zu Gast. Des Weiteren hießen weltweit schon 25 Städte, darunter Rom, Riga und Sao Paolo, das Event willkommen.







Unter dem vielfältigen Programmangebot befinden sich Frühstücksmeetings, Bürotouren, Workshops, Hackathons (kollaborative Soft- und Hardware-Entwicklungsveranstaltungen), Meetups, Trainings und professionelle Vorträge … alles rund um das spannende Thema der Start-ups.

Das Festival stellt nicht nur zahlreiche interessante Karrieremöglichkeiten in Aussicht, die drei Tage bieten gleichzeitig eine sehr wichtige Plattform für den Ausbau von Kontakten und Netzwerken. Unter den Teilnehmern befinden sich Gründer, Freiberufler, Investoren, aber auch Vertreter wissenschaftlicher Berufe. Zusätzlich werden international anerkannte Fachleute nach Budapest eingeladen. Die mitwirkenden Unternehmen werden ihre Businessprozesse und Betriebsabläufe an ihrem eigenen Firmenstandort vorstellen.

Alle Informationen und das detaillierte Programm finden Sie unter: www.budapest.startupsafari.com