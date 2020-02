Blackjack: Auch in Ungarn ist 17+4 beliebt

Blackjack besitzt als eines der bekanntesten Casino-Spiele der Welt eine große Beliebtheit. Erste Aufzeichnungen ähnlicher Regeln bei einem Kartenspiel stammen bereits aus dem frühen 17. Jahrhundert und noch heute besuchen Menschen in aller Welt Spielbanken, um diesem Spiel nachzugehen. Das ist natürlich auch in Ungarn nicht anders.

Einfaches Spielprinzip sorgt für Popularität

Blackjack ist ein einfaches Spiel, was bereits am Spitznamen 17+4, den das Kartenspiel trägt, abgelesen werden kann. Es geht hier nämlich in erster Linie darum, den Dealer zu schlagen, indem mit einer beliebigen Anzahl an eigenen Karten eine höhere Punktzahl als die des Dealers erreicht wird. Wichtig ist dabei jedoch, dass die Summe der Karten die Zahl 21 nicht überschreiten darf. Der Spieler hat nach dem Erhalt zweier Karten nun diverse Möglichkeiten, eine Entscheidung über seine Strategie zu treffen. Mit Hit erhält er eine weitere Karte, während Stand zusätzliche Karten verhindert. Mit Double Down wird eine zusätzliche Wette im gleichen Wert platziert, und Split teilt die erhaltenen Karten in zwei Hände auf. Dazu kommt die Option Surrender, die allerdings nicht in jeder Spielbank besteht. Die große Beliebtheit von Blackjack endet jedoch nicht dort.

Auch das Online Blackjack spielen ist in Ungarn und aller Welt höchst populär. Weil Anbieter oft einen Bonus mit einer riesigen Auswahl an unterschiedlichen Spielvarianten wie Single Hand Blackjack, Cashback, Switch oder Frankie Dettori’s Magic Seven Blackjack kombinieren, finden alle Spieler genau das Richtige für sich. Mit dem an Beliebtheit gewinnenden Live Casino entwickelt sich die Casino-Erfahrung im Internet zudem immer weiter. Der Dealer wird mit einer Webcam zugeschaltet und kann sich wie in der echten Spielbank mit dem Spieler unterhalten und dessen Fragen klären bzw. die gewünschten Wetten annehmen. Wenn es dann doch lieber das echte Erlebnis sein soll, gibt es in Ungarn ebenfalls viele gute Möglichkeiten.

Zahl der Gamer in Ungarn stets steigend

Blackjack ist nur eines der Spieler, die Bewohner der Budapester Altstadt und Umgebung besonders gerne spielen. Grundsätzlich handelt es sich um ein Land, in dem Gaming in den letzten Jahren großgeschrieben wurde. 3,7 Millionen von rund 9,8 Millionen Menschen gaben 2017 an, zumindest einmal ein Videospiel genutzt zu haben. Diese Zahl entspricht zugleich 58 % der Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren. Innerhalb eines einzigen Jahres erreichte der gesamte Gaming-Sektor Umsätze in Höhe von mehr als 28 Milliarden Forint – ein Rekord. Immer öfter sind dabei wenig überraschend die Smartphones das bevorzugte Gerät vieler Ungarn, die sich dank der technischen Fortentwicklung über viele Vorteile freuen können.

Es ist vor allem dieser Trend, der Minispiele aller Art nach vorne bringt, zu denen letztlich auch Blackjack im Online Casino gehört. Eine Runde ist sehr schnell gespielt und das Game ist dank der Strategieoptionen vergleichsweise abwechslungsreich. Auch andere Spiele wie Candy Crush, das in Ungarn höchst beliebt ist, setzen auf ein vergleichsweise schnelles Gameprinzip, um Gelegenheitsspieler anzulocken, die auf dem Smartphone eine Pause spielerisch nutzen möchten. Die Situation in Budapest und ganz Ungarn spiegelt sich in aller Welt wider. Ob Blackjack, Candy Crush oder ein anderes Minispiel: Sie werden in Zukunft mit Sicherheit einen noch größeren Umfang einnehmen.