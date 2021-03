Das sind die beliebtesten Online Casino Spiele des Jahres

Der digitale Zeitvertreib erfreut sich gerade in den letzten Wochen einer stetig wachsenden Nachfrage. Poker, Blackjack und Roulette, Slot Maschinen und Live Casino Spiele gehören zu dem Angebot der beliebtesten Anbieter im Netz. Doch was sind die Top-Spiele des Jahres?

Roulette und BlackJack – die Casino-Klassiker

In der Online Casino Spiele-Liste rangieren die Klassiker wie Blackjack und Roulette immer noch unter den Top Angeboten. Roulette kommt aus dem Französischen und lässt sich im Deutschen mit dem „Rädchen“ übersetzen. Es gehört weltweit zu dem traditionellsten Glücksspiel, das jahrelang vorwiegend in den Spielbanken angeboten wurde. Die Spieler setzen auf Zahlen oder auf die bestimmten Eigenschaften der Zahlen. Diese werden durch den zufälligen Lauf der Kugel bestimmt. Auf der ganzen Welt wird Roulette heute nach nahezu identischen Spielregeln gespielt. Die einzigen Unterschiede entfallen auf das Spiel mit Double Zéro oder auf die Regeln für das Ereignis.

Das am häufigsten gespielte Kartenspiel ist Blackjack. Es stammt von dem französischen Vingt (et) un – zu Deutsch Einundzwanzig. Das Karten-Glücksspiel wird an einem halbkreisförmigen Tisch gespielt. An der geraden Seite steht der Croupier. Gegenüber befinden sich die Spielpositionen für sieben Spieler. Gespielt wird mit insgesamt 312 Karten gegen den Croupier. Die Blackjack Karte hat ein Bridge Format mit extragroßen Index Zeichen. Das Ziel in diesem Spiel ist es, mit zwei oder mehr als zwei Karten näher an die 21 Punkte zu kommen. Auf keinen Fall darf ein Spieler mit den Karten über 21 Punkte kommen. Viele Casinos bieten ihren Nutzer immer wieder lukrative Bonuszahlungen und Rabatte an, die den Reiz an den Spielen erhöhen.

Slots und Live Spiele im digitalen Casino

Die Slotmaschinen sind vielmehr eine Kategorie, die an Beliebtheit gewonnen hat. Es handelt sich um die Spieleautomaten, die viele aus den Spielhallen, der Kneipe oder der Bar kennen. Ursprünglich waren es die elektronisch betriebenen Geräte mit einem Screen. An der Seite werfen die Spieler Münzen ein. Es geht vielmehr um die kurzweilige Unterhaltung und die Hoffnung, den Jackpot zu knacken. Auf dem einfachen Spielprinzip der Walzen und der Gewinnlinien haben sich viele unterschiedliche Slots entwickelt, die auch digital ihren Reiz ausspielen.

Besondere Spannung versprechen die Live Casino Spiele, bei denen die einzelnen Spieler zur gleichen Zeit am PC sitzen und gegeneinander antreten. Kein Nutzer spielt gegen einen Computer. Wie in einer realen Spielbank werden die Einsätze gemacht. Nur mit dem Vorzug, dass weder Abendkleid noch Smoking notwendig sind, sondern nur ein stabiler Internetzugang.

Gerade 2021 wird sich einiges auf dem Glücksspielmarkt im Netz tun. Mitte des Jahres wird der neue Glücksspielstaatsvertrag inkrafttreten und damit eine eindeutige und einheitliche Regulierung für die Lizenzen. Das macht es den Spielern einfacher, sich für einen Anbieter im Netz zu entscheiden. Die seriösen Casinos setzen nicht nur auf grenzenlosen Spielspaß. Sie legen Wert auf ein verantwortungsbewusstes Spielen mit Hilfsangeboten für Spieler, die spielsuchtgefährdet sind. Die Anforderungen an den Schutz der Nutzer, der Privatsphäre und den seriösen Umgang mit den Casinos werden dazu führen, dass sich nur die besten auf dem Markt durchsetzen.