Die 10 beliebtesten Spiele in Online-Casinos weltweit – und es ist nicht Poker

Im Online Casino gibt es eine breite Vielfalt an unterschiedlichen Spielen. Aber welche sind die beliebtesten Spiele?

Platz 10: Three Card Poker

Bei dieser Pokervariante wird mit 52 Karten gespielt. Das Ziel? Mit einem Drei-Karten-Pokerblatt einen höheren Wert als der Geber zu bekommen.

Platz 9: Pai Gow Poker

Wer beste Online Casinos danach auswählt, welche Spiele verfügbar sind, sollte darauf achten, ob es auch Pai Gow Poker gibt. Hier werden Elemente des amerikanischen Pokerspiels und des Spiels Pai Gow kombiniert. Es handelt sich um ein langsames Spiel, das mit 52 Spielkarten sowie einem Joker gespielt wird. Ein Spiel, das vor allem Anfängern empfohlen werden kann.

Platz 8: Bingo

Bingo gibt es nicht nur im Altersheim oder im US Fernsehen, sondern auch im Online Casino. Es gibt verschiedene Varianten, wobei fast immer eine Karte mit 25 zufälligen Zahlen zum Einsatz kommt, die zwischen 1 und 100 liegen. Das Ziel? 5 Zahlen in vertikaler, horizontaler oder diagonaler Linie bekommen.

Platz 7: Keno

Keno hat sich in Deutschland (bislang) nicht durchsetzen können. Das aus China kommende Spiel soll, so die Legende, dazu beigetragen haben, den Bau der Chinesischen Mauer zu finanzieren. Keno erinnert an Bingo, ist leicht zu erlernen und kann auch problemlos von Anfängern gespielt werden. Der Spieler wählt gerade einmal 20 Zahlen aus, die sich zwischen 1 und 80 befinden müssen. Danach werden die Zahlen per Zufall ausgewählt. Liegt man richtig, gewinnt man.

Platz 6: Craps

Ein in den USA sehr beliebtes Tischspiel mit Würfeln. Der Spieler wettet darauf, wie viele Augen gewürfelt werden. Für Anfänger mag Craps etwas verwirrend sein, weil es hier verschiedene Wettmöglichkeiten gibt. Hat man das Spielprinzip verstanden, so wird man von dem wohl emotionsreichsten Spiel im Casino begeistert sein.

Platz 5: Baccarat

Ein einfaches, aber sehr beliebtes Kartenspiel, das in erster Linie im asiatischen Raum, aber auch in Las Vegas gerne gespielt wird. Die Bildkarten sowie der Zehner haben den Wert „Null“; die höchste Karte im Baccarat ist daher die 9. Gespielt wird gegen den Dealer. Jedoch gibt es nur wenige Möglichkeiten, um das Spiel zu beeinflussen. Der Spieler setzt entweder auf das Feld Banker oder Player – wer die höhere Punktzahl hat, gewinnt. Liegt der Spieler mit dem Tipp richtig, darf er sich über einen Gewinn freuen.

Platz 4: Blackjack

Bei Blackjack handelt es sich um ein Kartenspiel, das gegen den Dealer des Casinos gespielt wird. Das Ziel? 21 Punkte zu erreichen. Im Idealfall mit einem Ass und einer Bildkarte oder einem 10er. Wer der 21 näher ist, hat gewonnen. Liegt man über der 21, so hat man verloren.

Blackjack ist mit Sicherheit eines der populärsten Spiele, die im Casino zu finden sind. Das liegt vor allem auch daran, weil Blackjack bereits in verschiedenen Filmen beleuchtet wurde.

Platz 3: Roulette

Die Top 3 wird mit Roulette eingeläutet: Der Croupier wirft die Kugel in den Kessel – danach wird „Rien ne va plus“ gerufen, nichts geht mehr. Wo landet die Kugel? Wer die Zahl errät, darf sich über den 35-fachen Einsatz freuen. Hat der Spieler auf „Schwarz“ oder „Rot“ oder auf „Gerade“ oder „Ungerade“ gesetzt, bekommt er das 2-fache des Einsatzes zurück.

Platz 2: Poker

Nur auf Platz 2: Poker, das beliebte Karten- und Geschicklichkeitsspiel, spricht Millionen von Menschen an. Wohl auch deshalb, weil hier nicht nur das Glück entscheidend ist, sondern die eigene Strategie zum Erfolg führen kann.

Wichtig ist, im Vorfeld zu überprüfen, welche Pokervariante angeboten wird. So gibt es etwa in Online Casinos die Möglichkeit, gegen den Computer anzutreten (Video Poker), man kann aber auch in bayerischen Spielbanken gegen den Dealer antreten oder auch gegen andere Spieler im Live Casino.

Platz 1: Spielautomat / Slots

Die klare Nummer 1: der Spielautomat. Tatsächlich sind die Spielautomaten die am weit verbreitetsten und auch beliebtesten Casinospiele. Das liegt einerseits an der Einfachheit, andererseits an der Chance, hier richtig hohe Gewinne einfahren zu können. Zudem sorgen die Animationen und Soundeffekte für ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Spiel.

In namhaften und etablierten Online Casinos finden sich oft über tausend verschiedene Spielautomaten. Die bekanntesten Slots in Deutschland sind: „Book of Ra“, „Book of Dead“ und „Eye of Horus“.