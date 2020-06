Das Coronavirus und die Versicherungsbranche

Da so viele Einzelpersonen und Unternehmen vom Coronavirus negativ betroffen sind, möchten viele Menschen sicherstellen, dass die Anbieter in diesen unsicheren Zeiten ihr Zufluchtsort ist. Wie in jeder ungewissen Situation hat es auch bei der COVID-19-Pandemie einige Missverständnisse und Konflikte bezüglich der Rolle und Verantwortung der Versicherungsbranche gegeben.

Was ist eine Versicherungsgesellschaft und wer sollte versichert sein?



Eine Versicherungsgesellschaft ist ein Unternehmen oder eine Organisation, die Versicherungen entweder an Einzelpersonen oder Unternehmen verkauft. Eine Versicherung ist ein Finanzprodukt, das Ihr Eigentum oder Ihr Unternehmen von Verlusten, Beschädigungen oder Diebstahl schützt – einige Beispiele hierfür sind: Hochwasser, Einbruch aber auch ein einfacher Unfall. Sie können Versicherungspolicen für unterschiedlichste Fälle erwerben und obwohl eine Unternehmensversicherung nicht obligatorisch ist, ist es für Unternemhen ratsam, versichert zu sein.



In der Regel zog jedes Unternehmen, das von der Coronavirus-Pandemie negativ betroffen ist, in Erwägung, sich an seine Versicherungsgesellschaft zu wenden. Da viele Unternehmen in den vergangenen Monaten schließen mussten, verließen sie sich vermutlich auf die Hilfe ihrer Versicherungsanstalt. Viele rechnen auch damit, weil sie, aufgrund „ansteckender Krankheit“ nicht öffnen konnten, abgedeckt sind. Dies ist aber bei vielen nicht der Fall.



Eine Branche, die besonders hart getroffen wurde, sind die Kleinunternehmen. Es liegt in der Natur eines kleinen Unternehmens, dass es mit einem bescheidenen Budget arbeitet und auf den täglichen Handel angewiesen ist, um die Betriebskosten zu finanzieren. Obwohl viele kleine Unternehmen keine besonders hohen Fixkosten haben, müssen sie dennoch Rechnungen bezahlen – und in diesem Fall verlassen sie sich auf ihren Versicherungsanbieter, der sie im Schadensfall unterstützen sollte.



Nicht lebensnotwendige Geschäfte blieben ebenfalls geschlossen, somit werden sich diese um eine Deckung von ihren Versicherungsgesellschaften bemühen.



Wie wirkten sich die Zwangsschließungen auf Unternehmen und Versicherungen aus?



Die Pandemie führte dazu, dass weltweit ein Lockdown durchgesetzt wurde. Aus diesem Grund mussten viele Geschäfte geschlossen bleiben und diese sind jetzt stark davon betroffen. Der Gastgewerbesektor zum Beispiel, erholte sich, nach dem Erhalt der Hilfe von Versicherungsgesellschaften aufgrund der Zwangsschließungen. Dazu gehören auch Hotel-Kasinos, welche ebenfalls schließen mussten. Ein wesentliches Beispiel dafür ist die Stadt Las Vegas, die während der Pandemie zur Geisterstadt wurde. Das bedeutete, dass die Spieler, die normalerweise zum Spielen in die Stadt reisen, sich an ihre Online-Konkurrenten wandten, um ihrer Lieblingsbeschäftigung weiter nachzugehen. Obwohl es nicht ganz dasselbe ist, wie der Besuch eines realen Veranstaltungsortes, insbesondere eines Hotels, das eine Reihe von Angeboten bietet – erlebte die Online-Version ein rasantes Wachstum. Berichten zufolge gibt es einen Anstieg von bis zu 400%. Menschen wechselten von realen Kasinos zu Online-Kasinos, oder alternativ zu einzigartigen Akquisitionsangebote, die während der Pandemie eingeführt wurden, um Marktanteile zu gewinnen – Freirunden sind ein großartiges Beispiel dafür.



Viele städtische Kasinos baten während der Schließungen um Hilfe, diese kam jedoch nicht. Dies hat nun dazu geführt, dass das Treasure Island Casino von Las Vegas eine Klage gegen seine Versicherungsgesellschaft AFM eingereicht hat. Es heißt, dass sie in „böser Absicht“ gehandelt haben, in dem sie ihre Verluste, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie entstanden, auszahlen sollten.



Solche Nachrichten gerieten in etlichen Branchen in die Schlagzeilen, weil die Versicherungsgesellschaften während der Pandemie nichts auszahlten.



Es gibt zahlreiche Beispiele für diese Art von Beeinträchtigungen und 200 Firmen europaweit bereiten sich darauf vor, eine Sammelklage gegen die Versicherungsgesellschaft Hiscox einzureichen. Diese Versicherungsgesellschaft besteht schon sehr lange, aber sie weigert sich, den Unternehmen ihre Ansprüche, wegen Betriebsunterbrechung auszuzahlen. Das ist ein weiteres negatives Beispiel dafür, wie schlecht viele Versicherungsgesellschaften mit der Situation umgegangen sind, und der Grund für die Schließung von zahlreichen Unternehmen.



Die ganze Situation rund um die Versicherungen, die sich mit der Pandemie beschäftigen, wird noch Jahre andauern und das ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir davon gehört haben.