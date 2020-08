Anstieg der registrierten Coronavirus-Infektionen in Ungarn um 91 Fälle

Die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in Ungarn ist in den letzten 24 Stunden um 91 auf 5.379 angestiegen, informierte koronavirus.gov.hu am Donnerstagmorgen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle sei unverändert bei 614 geblieben, und 3.757 Menschen hätten sich erholt. Es gibt 1.008 aktive Infektionen, und 69 Coronavirus-Patienten werden wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt, acht davon an Beatmungsgeräten.

Die Webseite ermahnte die Ungarn, die Richtlinien zur sozialen Distanzierung und die Hygienevorschriften zu beachten. Diejenigen, die ähnliche Symptome wie bei Covid-19 aufweisen, sollten sich selbst isolieren und ihren Hausarzt benachrichtigen, hieß es auf der Webseite. Diejenigen, die unter offizieller Quarantäne stehen, müssen sich an die Vorschriften halten, hieß es.

Um ein Wiederaufflammen der Epidemie zu verhindern, gilt nach wie vor ein Versammlungsverbot für mehr als 500 Personen. Generell müssen die Menschen in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Gesichtsmaske tragen, hieß es auf der Webseite. Die meisten Infektionen wurden in Budapest registriert (2.346), gefolgt vom Komitat Pest (782) und den Komitaten Fejér (403), Komárom-Esztergom (321) und Zala (279). Das Komitat Békés hat die wenigsten Infektionen (21).