III. Oldtimer-Ausstellung und Oldie-Treffen in Hévíz

Am 12. September 2020 findet in Hévíz zum dritten Mal eine Veteran Car Show statt, wofür sich die Organisatoren in diesem Jahr auch auf einen speziellen Rekordversuch vorbereiten. Ziel ist es, die meisten zertifizierten Oldtimer gleichzeitig an einem Ort zu zeigen.





Für die Schau wurde wieder die Innenstadt rund um den Deák tér von Hévíz ausgewählt. Im ersten Jahr waren am Atrium, sowie in den umliegenden Straßen 180 Autos und im zweiten Jahr 200 Fahrzeuge zu sehen. In diesem Jahr wurden aufgrund der Anmeldungen auch die Rákóczi utca und die Erzsébet Királyné utca als Ausstellungsort dazu genommen.

Besucher können Fotos von den tollen Autos machen und in dem einen oder anderen Auto auch Probe sitzen. Oldies sind so beliebt wie nie zuvor. Wer sich kein Modell leisten kann oder will, das 30 und mehr Jahre alt ist und als Oldtimer eingestuft wurde, der kann in Hévíz das Lebensgefühl von Oldtimern aus nächster Nähe mit erleben.

Der Organisator des Treffens, Zoltán Tóth, ist der Meinung, dass Hévíz einer der schönsten Orte des Landes ist. Außerdem liegt die Kurstadt für viele Teilnehmer des Oldtimer-Treffens geografisch gut. Zum Oldtimer stilgerecht passende Unterkünfte sind in der Stadt, sowie im Batthyány Schlosshotel**** Zalacsány und im Zala Springs Golf Resorts in Zalacsány zu finden.

„Wir werden von drei Treffpunkten mit den Oldtimern starten und in die Stadt einfahren. Damit haben interessierte Einwohner einiger Orte am Balaton und im Hügelland Zala die Möglichkeit, die schönen Autos in voller Fahrt zu bewundern“, so Zoltán Tóth.

Programm:

Treffen der Oldtimer-Pkw und Motorräder an den Sammelstellen:

8.00-8.40 Uhr – Balatonszentgyörgy, Gulya csárda

8.00-8.40 Uhr – Balatongyörök, Aussichtspunkt „Szép kilátó“

8.00-8.40 Uhr – Zalacsány, Tankstelle

08.40 Uhr – Abfahrt der Konvois von den Sammelstellen

10.00 Uhr – Ankunft in Hévíz, Deák tér

10.00 Uhr – Stadtrundfahrt mit einem Nostalgie-Ikarus-Bus aus dem Jahre 1969

12.30 Uhr – Offizielle Eröffnung

13.00 Uhr – Zählung der als Oldtimer zertifizierten Fahrzeuge

17.00 Uhr – Musikalisches Unterhaltungsprogramm

Registration für teilnehmende Oldtimer: www.heviz.hu