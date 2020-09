Registrierte Coronavirus-Infektionen in Ungarn um 576 Fälle gestiegen

Ein Covid-19-Patient mit einer Grunderkrankung ist gestorben, und die Zahl der registrierten Coronavirus-Infektionen in Ungarn ist in den vergangenen 24 Stunden um 576 auf 8.963 angestiegen, informierte koronavirus.gov.hu am Montagmorgen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesfälle liege bei 625, und 3.961 Menschen hätten sich erholt. Es gibt 4.377 aktive Infektionen und 164 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 11 davon an Beatmungsgeräten. Insgesamt befinden sich 21.756 Menschen in offizieller häuslicher Quarantäne und 481.424 Tests wurden durchgeführt.

Die Website ermahnte die Ungarn, sozial distanzierende Richtlinien und Hygienevorschriften zu beachten. Die Regierung schloss die Grenzen für Ausländer ab dem 1. September mit einigen Ausnahmen und führte die während der ersten Welle der Epidemie geltenden Grenzschutzmaßnahmen wieder ein.

Die meisten Infektionen wurden in Budapest (3.921) registriert, gefolgt vom Komitat Pest (1.284) und den Komitaten Fejér (556), Komárom-Esztergom (377), Zala (336) und Hajdú-Bihar (322). Das Komitat Békés hat die wenigsten Infektionen (38).