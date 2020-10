Ungarn: 48 Tote – 1423 registrierte Coronavirus-Neuinfektionen

Achtundvierzig Covid-19-Patienten, meist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, starben in den vergangenen 24 Stunden, und die registrierten Coronavirus-Infektionen stiegen um 1.423 auf 50.180, informierte koronavirus.gov.hu am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesopfer stieg auf 1.259, während 14.905 Menschen genesen sind. Es gibt 34.016 aktive Infektionen, während 2.023 Covid-Patienten ins Krankenhaus eingeliefert wurden, 201 werden an Beatmungsgeräten versorgt. 25.203 Menschen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, während die Zahl der durchgeführten Tests bei 919.481 liegt.

Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen bleiben bestehen, und die Bürger wurden aufgefordert, die Teilnahme an Großveranstaltungen zu vermeiden. Das Tragen von Gesichtsmasken ist in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Kinos, Theatern, Einkaufszentren sowie in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen obligatorisch. Restaurants und Unterhaltungslokale müssen um 23 Uhr schließen. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind verboten und an den Schultoren werden Temperaturmessungen durchgeführt. Offiziell stehen 64 Kindergärten und 31 Schulen unter vollständiger Aussetzung, während 176 Klassen und 17 Schulen den Unterricht online durchführen.

Budapest (15.173) und das Komitat Pest (6.387) haben die meisten Infektionen, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (3.133), Borsod-Abaúj-Zemplén (2.939) und Szabolcs-Szatmár-Bereg (2.523). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (516).