Ungarn: 47 Tote – 2316 registrierte Coronavirus-Neuinfektionen

Siebenundvierzig Covid-19-Patienten, zumeist ältere Menschen, die an einer Vorerkrankung litten, starben in den vergangenen 24 Stunden, und die registrierten Coronavirus-Infektionen in Ungarn stiegen um 2.316 auf 61.563, informierte koronavirus.gov.hu – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Zahl der Todesopfer stieg auf 1.472, während 16.491 Menschen wieder genesen sind. Es gibt 43.600 aktive Infektionen, während 2.602 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert wurden, 233 werden an Beatmungsgeräten versorgt. 28.070 Menschen befinden sich in offizieller häuslicher Quarantäne, und die Zahl der durchgeführten Tests beläuft sich auf 990.383.

Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen bleiben bestehen, und die Bürger wurden aufgefordert, die Teilnahme an Großveranstaltungen zu vermeiden. Das Tragen eines Mundschutzes ist in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Kinos, Theatern, Einkaufszentren sowie in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und bei Freiluftveranstaltungen, einschließlich Sportveranstaltungen, obligatorisch. Restaurants und Unterhaltungslokale müssen um 23 Uhr schließen. Die Schulen befinden sich in den Herbstferien, in denen die Einrichtungen desinfiziert werden, so das Portal. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind verboten.

Budapest (17.381) und das Komitat Pest (7.714) haben die meisten Infektionen, gefolgt von den Komitaten Győr-Moson-Sopron (3.832), Borsod-Abaúj-Zemplén (3.735), Szabolcs-Szatmár-Bereg (3.178), Hajdú-Bihar (2.913) und Csongrád-Csanád (2.752). Das Komitat Tolna hat die wenigsten Infektionen (627).