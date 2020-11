Die 4 besten ungarischen Casinos außerhalb von Budapest

In Ungarn sind Casino-Spiele ebenso beliebt wie in vielen anderen Ländern Europas. Auch im deutschsprachigen Raum hat sich das längst herumgesprochen, und daher ist es völlig normal, dass viele Deutsche immer wieder mal nach Ungarn fahren, um ins Casino zu gehen. Wir haben uns genauer umgesehen, und die interessantesten Casinos, die in Ungarn abseits der Hauptstadt Budapest zu finden sind, für euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Die vier besten Casinos außerhalb von Budapest sind:

das Grand Casino Debrecen

das Casino Sopron in Sopron

das Onyx Casino in Nyíregyháza

das Casino Win in Győr

Sie alle bieten für Glücksspiel-Begeisterte eine große Vielfalt an Games sowohl mit Spielleiter als auch am Automaten. Die meisten Casinos haben ein angeschlossenes Restaurant, und bieten neben den Spielen ein attraktives Rahmenprogramm. Sehen wir uns nun genauer an, was die ausgewählten Casinos im Detail zu bieten haben. Dies sind die vier besten Casinos in Ungarn, die sich außerhalb von Budapest befinden:

Grand Casino, Debrecen

Eines der größten Casinos außerhalb von Budapest befindet sich in Debrecen. Die ehemalige Hauptstadt von Ungarn ist Standort des Grand Casino, welches mehr als 240 Slot Games im angebot hat. Ebenfalls vorzufinden sind hier selbstverständlich die wichtigsten Tischspiele, sowie einige Kartenspiele. Auch die Anreise nach Debrecen ist überaus einfach – aus fast allen Regionen Deutschlands kann man diese Stadt auch über den Flughafen erreichen.

Casino Sopron, Sopron

Sopron ist eine Stadt, im Nordwesten von Ungarn, die von Deutschland aus einfach zu erreichen ist. Mit 60.000 Einwohnern ist es eine der größeren Städte Ungarns, welche vor allem eine wunderschöne Altstadt vorweisen kann. Viele Tischspiele kann man im Casino Sopron genießen. Nahe am Neusiedler See an der österreichischen Grenze gelegen, handelt sich um einen Platz, an welchem man auch neben dem Glücksspiel tolles erleben kann.

Blackjack, Poker und eine große Vielfalt an Slot Games sind hier ebenso anzutreffen, wie verschiedene Roulette-Varianten. Es handelt sich nicht zuletzt um einen wichtigen Urlaubsort, der viele deutschsprachige Gäste anzieht. Und wer am liebsten im Hotel bleiben will, der kann auch von Sopron aus hervorragende Live Casinos genießen, und muss hierfür gar nicht erst das Zimmer verlassen.

Onyx Casino in Nyíregyháza

Das Onyx Casino ist ein weiteres Highlight in Ungarn. 24 Stunden geöffnet ist das im Nordosten gelegene Casino, und zugleich ist es eines der größeren in der Region. Neben zahlreichen Automaten wie Slot Games gibt es im Onyx Pokertische, und die Möglichkeit Blackjack oder auch Roulette zu spielen.

Casino Win Győr

Ebenso eine große Anzahl von Casinos hat Győr zu bieten. Das Casino ist ein absolutes Highlight der Stadt, die mehr als 130.000 Einwohner hat. Diese alte Stadt mit langer Geschichte kann also auch für Casino-Begeisterte und Glücksspiel-Fans so einiges bieten. Wenn man sich also in der Nähe aufhält, und etwa auf der Durchreise nach Österreich ist, oder grenznah Einkäufe zu erledigen hat, dann empfiehlt sich dieses Casino definitiv für einen Besuch.

Fazit

Es zeigt sich, dass es in Ungarn eine durchaus lebendige Casinoszene gibt. Angefangen von Poker-Tischen, Blackjack, Roulette oder anderen Kartenspielen, gibt es eine große Menge an Games, die man in Ungarn auch in realen Casinos spielen kann. Selbstverständlich gibt es immer die Möglichkeit, auch online zu spielen, und auch in Ungarn ist dies durchaus erlaubt und üblich. Allerdings ist das immer noch etwas anderes, wenn man in einem realen Casino um Gewinne spielt. Die Intensität ist ungleich höher, und die Spannung ebenso wie die Atmosphäre sind einzigartig. Aus diesem Grund sei es jeden Besucher Ungarns empfohlen, reale Casino aufzusuchen. Es handelt sich um Orte, die großartige Erlebnisse bieten, und einen Urlaub abrunden können. Und wer möchte nicht hin und wieder einen Nervenkitzel erleben, und die Chance auf Gewinne haben?