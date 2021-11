Junket-Tourismus in Ungarn

Glücksspiel spielt im Bereich der modernen Unterhaltungsmöglichkeiten eine immer größere Rolle. In den letzten 20 Jahren hat seine Beliebtheit enorm zugenommen. Obwohl das Glücksspiel bereits im antiken Griechenland erfunden wurde, hatte es in vielen Ländern in der neueren Vergangenheit einen eher schlechten Ruf und war, wenn dann oft nur eingeschränkt möglich.

Mittlerweile öffnen sich viele Länder gegenüber der Glücksspiel-Branche und legalisieren nach und nach verschiedene Formen. Neben den klassischen Casinos gibt es immer mehr Online-Casinos. Diese ermöglichen diese Form der Unterhaltung von zu Hause aus. Alles was man dazu braucht ist ein Smartphone, Tablet, Notebook oder PC mit einer guten Internetverbindung. Um vertrauenswürdige Gambling-Seiten zu finden, informiert man sich am besten auf einer Vergleichsseite. Auf diesen Seiten finden man Rezensionen einzelner Seiten, wie zum Beispiel die Playamo Rezension von Dominik Kohl. Auf einer seriösen Glücksspiel-Seite hat man ein besseres Gefühl und kann mit mehr Freude und einem sicheren Gefühl spielen.

Neben den boomenden Online-Casinos sind auch die klassischen Casinos bei vielen Menschen immer noch sehr beliebt. In realen Casinos vor Ort herrscht eine ganz eigene Atmosphäre mit z. B. echten Spielautomaten, Kartenspielen und den Dealern in eleganter Kleidung.

Menschen, die sich für das Spielerlebnis in einem echten Casino interessieren und wo Glücksspiel verboten ist bzw. war, kamen auf die Idee, diese Casinos in einem anderen Land zu besuchen. Solche Vergnügungsreisen, bei denen Besuche in echten Casinos obligatorisch sind, werden Junket-Tourismus genannt.

Die besten Reiseziele in Ungarn für Junket- Touristen

Wenn Sie sich entschieden haben Ungarn als Tourist zu besuchen, finden Sie hier viel zu sehen. Es gibt viele fantastische Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die Sie beschäftigen werden. Wenn Sie abends kommen, stellen Sie fest, dass es genauso viel zu tun und zu sehen gibt wie tagsüber. In Ungarn gibt es ein lebhaftes Nachtleben mit Bars, Restaurants, Clubs und Live-Musik-Veranstaltungen.

Außerdem gibt es hier einige der besten Casinos in Mitteleuropa. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern sind die besten Casinos in Ungarn nicht alle in einer Stadt angesiedelt. Ganz egal, ob Sie Debrecen, Sopron oder Budapest besuchen, finden Sie ein erstklassiges Lokal, in dem Sie einen Drink genießen, einheimische Gerichte probieren oder die vielen angebotenen Spiele spielen können. Deswegen ist es empfehlenswert einen Junket-Tour nach Ungarn zu bestellen. Hier sind einige Casinos, die Sie als Junket-Tourist besuchen sollen:

Grand Casino, Debrecen

Debrecen, die alte Hauptstadt Ungarns und heutige Hauptstadt der Nördlichen Tiefebene, beherbergt zahlreiche traditionelle und moderne Sehenswürdigkeiten. Hier gibt es eine Reihe von Museen, Blumenfestivals und den wunderschönen Nationalpark zu entdecken. Das Juwel Mitteleuropas beherbergt auch eines der besten Casinos Ungarns. Das moderne Grand Casino hat erst 2014 seine Türen geöffnet. Hier können Sie Kartenspiele wie traditionelles Poker, Texas Hold’em und Blackjack spielen oder sich am amerikanischen Roulette versuchen. Natürlich sollte ein seriöses Casino auch eine hervorragende Auswahl an Spielautomaten bieten, und das Grand Casino kommt den Liebhabern von Spielautomaten sicherlich entgegen. Das Casino beherbergt rund 240 Spielautomaten. Wenn Sie ein Liebhaber von Spielautomaten sind, können Sie die Spiele auch dann spielen, wenn Sie nicht in einem Casino vor Ort sind, indem Sie ein Online Casino besuchen. Es gibt Hunderte von Spielautomaten mit verschiedenen Themen, so dass Sie sicher einen finden, der Ihrem Geschmack entspricht.

Casino Sopron, Sopron

Es ist nicht schwer zu erraten, wo sich das Casino Sopron befindet. Ja, Sie finden es in der schönen Stadt Sopron an der ungarischen und österreichischen Grenze, in der Nähe des Neusiedler Sees, dem größten See Mitteleuropas. Lassen Sie sich jedoch nicht von der beschaulichen Schönheit Soprons täuschen. Wenn die Sonne untergeht, erwacht die Stadt erst richtig zum Leben. Es gibt keinen besseren Ort, um eine Nacht in Sopron zu verbringen, als das Casino Sopron. Das 1989 gegründete Casino bietet eine klassische Atmosphäre, die selbst James Bond gefallen würde. Mit einer Fülle von verschiedenen Spielen nimmt das Casino Sopron zu Recht seinen Platz als einer der Stars unter den ungarischen Glücksspieleinrichtungen ein. Sie können Blackjack, Texas Hold’em und eine breite Palette von Spielautomaten spielen. Es gibt auch eine Vielzahl von verschiedenen Roulette-Tischen. Hier findet jeder die Unterhaltung, die ihm am besten gefällt. Das Casino veranstaltet sogar spezielle Aktionen und Events. Ein Besuch in diesem Casino ist die ideale Art, einen Abend in Sopron zu verbringen.

Casino Corvin, Budapest

Budapest hat für jeden etwas zu bieten. Die ungarische Hauptstadt hat einige der schönsten Bauwerke Europas zu bieten, darunter die Basilika und die unglaubliche Kettenbrücke, sowie eine Fülle von fantastischen Bars und Restaurants und sogar heilendes Thermalwasser. In Budapest finden Sie auch das größte Casino Ungarns, das Casino Corvin. Das Casino, das zu den besten Casinos Ungarns zählt, verfügt nicht nur über eine hervorragende Bar und ein Restaurant, sondern auch über neun Tischspiele, darunter Blackjack, Ultimate Texas Hold’em und Punto Blanco, sowie vier Tische für amerikanisches Roulette. Darüber hinaus gibt es mehr als 200 Spielautomaten und Videopokerautomaten. Was auch immer Ihr Spielgeschmack ist, das Casino Corvin kann Sie stundenlang unterhalten. Außerdem finden in diesem fantastischen Casino häufig Veranstaltungen und Wettbewerbe statt, darunter regelmäßige Pokerturniere.