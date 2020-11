Klopp zu Bundestrainer-Job: «In Zukunft vielleicht»

Liverpool-Coach Jürgen Klopp kann sich vorstellen, eines Tages Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu werden – allerdings nicht in nächster Zeit.

«In Zukunft vielleicht», sagte Klopp auf Nachfrage vor dem Spiel seines Teams gegen Leicester City. «Jetzt? Nein. Ich hab keine Zeit, ich habe einen Job – einen ziemlich intensiven Job übrigens.»

Bundestrainer Joachim Löw steht nach der historischen 0:6-Niederlage gegen Spanien in der Kritik. In Diskussionen über mögliche Nachfolger wird unter anderem Klopp genannt. «Ich bin mir nicht sicher, ob mich überhaupt jemand gefragt hat, aber falls sie es nicht wissen, ich habe einen Job in Liverpool», betonte der 53-Jährige, der noch bis 2024 an die Reds gebunden ist und sich in Anfield wohlfühlt.

«Und auch wenn das Wetter wieder schlecht ist, mir gefällt es», sagte Klopp und beruhigte die Liverpool-Fans. «Ich bin hier für viele Dinge verantwortlich, also werde ich nicht einfach abhauen und eine neue Herausforderung annehmen.»