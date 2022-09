Wer ist der Favorit in der Premiere League nächstes Jahr?

In den letzten beiden Jahren stritten sich der FC Liverpool und Manchester City um die Meisterschaft in der englischen Premier League. Doch auch der FC Chelsea und viele weitere Teams haben sehr gut aufgestockt und melden damit berechtigte Ansprüche an. Wer wird in diesem Jahr zu den Favoriten gehören? Dieser und viele weitere Fragen beantworten wir im folgenden Artikel.

Sky Blues oder Reds?

Die Spieler von Manchester City werden als die Skyblues bezeichnet. Frei auf Deutsch übersetzt bedeutet dies die Himmelblauen. Genau diese Farbe hatten die Trikots des Teams von Pep Guardiola. Seine Mannschaft gilt einmal mehr als der Top-Favorit auf den Titel. Auch wenn der FC Liverpool, trainiert von Jürgen Klopp, gerade etwas schwächelt, zählen sicherlich auch die Reds zu den großen Favoriten in diesem Jahr. Beide Teams konnten sich im Sommer sehr gut verstärken. Gerade Manchester City landete den größten Transfercoup und holte Erling Braut Haaland zu den Skyblues.

Liverpool hingegen musste auch einen schmerzhaften Abgang hinnehmen. So schloss sich Sadio Mané dem FC Bayern in der Bundesliga an.

Doch auch Liverpool war auf dem Transfermarkt aktiv und konnte sich unter anderem die Dienste von Darwin Nunez sichern, der von Benfica Lissabon kam.

Weitere Favoriten in der Premier League

Neben den beiden genannten Teams rechnen sich noch einige weitere zumindest einige Außenseiterchancen aus. Dazu gehören sicherlich auch der FC Chelsea und Manchester United. Die „Blues“ entließen gerade den deutschen Trainer Thomas Tuchel und so gibt es sicherlich einen Ruck in der Mannschaft. Dieser schlossen sich auch noch Pierre Emerick Aubemeyang sowie auch Dennis Zacharia an.

Manchester United hat seit vielen Jahren eine sehr starke Mannschaft. Dennoch konnte man schon lange nicht mehr oben angreifen, wie es früher immer wieder der Fall war. Erik Ten Hag, der Trainer der Red Devils, scheint die Mannschaft einmal zu erreichen und bei den Fans ist die Titelsehnsucht sehr groß.

Seit vier Jahren konnte das Team gar keinen Pokal mehr einfahren. Und das ist für einen Weltklub wie Manuited sicherlich zu wenig.

Die Außenseiter

Die englische Premier League ist daher so beliebt, weil es sehr viele starke Mannschaften gibt. So kann eigentlich jeder jeden schlagen. Zu den Außenseitern auf die Meisterschaft gehören daher auch Arsenal London und Tottenham Hotspur. Das Team rund um Harry Kane landete im letzten Jahr auf Platz 4 und die Gunners auf Platz 5. Vielleicht wird in diesem Jahr mehr drin sein. Aber es wird auch darauf ankommen, wie konstant beide Mannschaften spielen werden. Glaubt man den Experten ist der Sturm auf Platz 1 sind diese beiden Mannschaften immer sehr unrealistisch. Dennoch haben sie, wenn auch kleine, Außenseiterchancen.

2017 spielte Tottenham Hotspur ganz weit vorne mit. Nur der FC Chelsea konnte mehr Punkte einfahren und sicherte sich daher die Meisterschaft vor den Spurs. Das Team wurde sehr gut verstärkt und greift in diesem Jahr weiter oben an. Zumindest wird versucht besser als im letzten Jahr abzuschneiden.

Wie lief die Saison bisher?

Betrachtet man die bisherigen Ergebnisse, sollte der FC Arsenal durchaus eine Chance haben, um den Meistertitel mitzuspielen. Denn die Gunners stehen derzeit auf dem ersten Tabellenrang und haben gerade einmal eine Niederlage kassiert bei fünf Siegen. Der FC Liverpool ist hingegen ist nur auf dem siebten Platz zu finden und hat bereits ein Spiel verloren und drei Unentschieden verbuchen müssen. Das Überraschungsteam der Saison ist bisher aber Brighton & Hove Albion. Der eher unbekanntere Verein belegt derzeit den vierten Tabellenplatz und sprengt sozusagen die Kette der großen Favoriten.

Fazit

Auch wenn der FC Liverpool von Jürgen Klopp gerade in eventuell etwas schwächelt, gehört der Klub sicherlich mit zu den großen Favoriten in diesem Jahr. In erster Linie müssen sie sich mit den Skyblues von Pep Guardiola messen. Denn das Team aus Manchester meldet bereits jetzt wieder hohe Ansprüche an. Gleiches gilt auch für den Stadtrivalen Manu. Allerdings haben die Red Devils nur Außenseiterchancen. Gleiches gilt für den FC Chelsea, Tottenham Hotspur und den FC Arsenal.

In diesem Jahr kann es natürlich auch wieder Überraschungsmannschaften geben. Derzeit ist dies sicherlich Brighton & Hove Albion. Denn der Außenseiter belegt derzeit Platz vier. Eventuell kann sogar diese Mannschaft mit um die Meisterschaft mitspielen.