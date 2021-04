Dominanter FC Bayern München – welches Team ist dauerhaft konkurrenzfähig?

Der FC Bayern dominiert mal wieder das Geschehen in der Bundesliga und steuert auf seinen neunten Meistertitel in Folge zu. In der Saison 20/21 ist der Abstand zur Bundesligakonkurrenz etwas geringer, dennoch sieht es nicht danach aus, dass der Rekordmeister den Titel herschenkt. Welcher Bundesligist ist in der Lage, die Dominanz der Bayern langfristig zu durchbrechen?

Borussia Dortmund nur unter Klopp meisterlich

Erinnert sich noch jemand an den letzten deutschen Meister, der nicht FC Bayern hieß? Richtig, Jürgen Klopp (aktuell Liverpool FC) durchbrach Anfang des letzten Jahrzehnts die Herrschaft des FC Bayern und führte Borussia Dortmund zu zwei Meistertiteln in Folge. Doch seit „Kloppo“ die Westfalen verlassen hat und nach England weitergezogen ist, fehlt es den Dortmundern an Durchschlagskraft. Zu viele Trainer, die das Erbe des Meistertrainers antraten, wurden immer wieder mit ihm verglichen. Das lähmte die Borussia, was zu zahlreichen Philosophiewechseln führte. Nun soll ab der kommenden Spielzeit Marco Rose das Ruder übernehmen, um die Schwarz-Gelben wieder in die Erfolgsspur zu führen.

Prognose: Borussia Dortmund muss die Balance innerhalb des Teams herstellen und sich für ein Konzept entscheiden: Erfahrene Spieler oder vermehrt Jugendspieler? Außerdem benötigt der neue Trainer das Vertrauen des Managements, um ein erfolgreiches Team aufbauen zu können. Dann ist der BVB langfristig ein ernst zu nehmender Konkurrent der Bayern.

RB Leipzig auch nach der Ära Rangnick erfolgreich

Mit Julian Nagelsmann sicherte sich RB Leipzig einen innovativen Trainer, der die Arbeit seines Vorgängers fortführt und weiterentwickelt. Ihm zur Seite steht der Sportdirektor Markus Krösche, der den Verein nach Ralf Rangnick, der große Verdienste an dem Erfolg der Leipziger hält, zum Meisterschaftsanwärter entwickelt. RB Leipzig ist der einzige ernst zu nehmende Konkurrent in der Saison 20/21, der am Ende vor dem FC Bayern landen könnte. Ihnen fehlt aber die Stabilität und Erfahrung, was sich in den letzten Ergebnissen widerspiegelt. Dazu werden Stimmen laut, die behaupten, der FC Bayern wird Julian Nagelsmann als Coach verpflichten, wenn Hansi Flick den FC Bayern verlässt und künftig als Bundestrainer agiert. Solche Störfeuer sind nicht neu vom FC Bayern. Es bleibt die Frage, wie RB Leipzig damit künftig umgeht.

Prognose: Bleibt das Duo Nagelsmann/Krösche dauerhaft bei RB Leipzig, dann werden sie die Dominanz der Bayern durchbrechen. Das ist vor allem ihrer eindeutigen Vereinsphilosophie geschuldet, Profispieler selbst zu entwickeln als nur teure Stars einzukaufen. Selbst wenn sich der Cheftrainer für die Bayern entscheidet, ist Leipzig attraktiv genug, dass sich sehr gute Trainer melden, um die Meisterschaft zu holen.

Vereine im erweiterten Kreis

Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, VFL Wolfsburg und vielleicht irgendwann Hertha BSC Berlin haben durchaus Potenzial, als Konkurrenten der Bayern zu agieren. Dazu kommen immer wieder Überraschungen, wie zuletzt Union Berlin oder der SC Freiburg, die zumindest ans Tor der Europa League klopfen. Positiv entwickelt sich zudem der VFB Stuttgart. Fallen die Stuttgarter nicht in alte Muster zurück, könnte mit dem jungen Team eines Tages die Überraschung gelingen, wie einst 2007, der letzten Meisterschaft.

Prognose: Durchaus gibt es Bundesligavereine, die dem FC Bayern zumindest einmalig gefährlich werden können. Das erfordert Mut, Disziplin und Ehrgeiz.

Vier-Minuten-Meister und Pokalsieger

Huub Stevens und Rudolf Assauer konnten es nicht fassen, der FC Bayern entriss dem FC Schalke 04 im Mai 2001 in der Nachspielzeit die sicher geglaubte Meisterschaft. Das war der Höhepunkt der Gelsenkirchener, die immerhin in derselben Saison das Pokalfinale gewannen. 2002 wurde der DFB-Pokal verteidigt, 2005 scheiterten sie im Finale an den Bayern. Eigentlich deutete alles auf eine erfolgreiche Zukunft hin: 2007 wurde die Meisterschaft nur knapp verpasst, 2011 gab es auswärts das legendäre 5:2 gegen Inter Mailand im Viertelfinale der Champions League und Wochen später die letzte Trophäe: der DFB Pokal. Im Mai 2021 erfolgt der Abstieg in die 2. Bundesliga.

Prognose: Mit dem FC Schalke 04 verlässt ein großer Verein die Bundesliga. Wenn ihnen der sofortige Aufstieg gelingt und ein klares Konzept entsteht, könnten sie in einigen Jahren wieder zum Dunstkreis der Meisterschaftsanwärter dazugehören.

Warum der FC Bayern so erfolgreich ist

Sicherlich könnte man ganze Bücher darüber füllen, warum die Bayern so erfolgreich sind. Fakt ist aber, dass beim FC Bayern immer eine große Anzahl an deutschen Nationalspielern spielen. Dabei stammen die meisten deutschen Nationalspieler beim FC Bayern nicht aus München oder dem Bundesland Bayern. Sportwettenvergleich.net hat eine Übersicht erstellt, aus der ersichtlich wird, dass die meisten Nationalspieler gebürtig aus Nordrhein-Westfalen stammen. Das Bundesland stellt am häufigsten die deutschen Nationalspieler. Erfolgreicher ist Bayern in der Torquote, denn keiner trifft so häufig wie ein gebürtiger Bayer.

Beispiel: Manuel Neuer (Torwart FC Bayern) wurde in Gelsenkirchen geboren und hat die Knappenschmiede des FC Schalke 04 mit dem Erfolgstrainer Norbert Elgert durchlaufen und wurde bereits im Trikot der Königsblauen Nationalspieler.

Fazit

Der FC Bayern ist so erfolgreich, weil der Verein viele Nationalspieler verpflichtet. Die Bundesligakonkurrenz muss Wege finden, um Nationalspieler in ihren eigenen Reihen zu halten, damit die Meisterschale nicht jedes Jahr den Bayern überreicht wird.