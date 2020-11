Orbán: Registrierung für Impfstoff kann nächste Woche beginnen

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte am Freitag, dass die Online- und postalische Registrierung für den Coronavirus-Impfstoff voraussichtlich nächste Woche beginnen wird. Die Registrierung würde auch als Indikator für die Nachfrage nach dem Impfstoff dienen, sobald dieser öffentlich zugänglich ist, sagte Orbán gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Rádió – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Impfprotokolle wurden vor Wochen entworfen, in denen 13.000 Orte für freiwillige Impfungen festgelegt wurden und in denen skizziert wird, welche Gruppen, wie Mitarbeiter im Gesundheitswesen und gefährdete Personen, Vorrang haben sollten, sagte er. Orbán sagte, in den Krankenhäusern würden Leben gerettet, während die Schulen Arbeitsplätze retten, denn wenn Kinder nicht zur Schule gehen können, können ihre Eltern nicht zur Arbeit gehen.

Orbán sagte, die Regierung werde in den nächsten 8-10 Tagen über die Regeln entscheiden, die während Weihnachten und Neujahr zu befolgen seien. Der Ministerpräsident stellte fest, dass immer mehr Menschen im Krankenhaus behandelt werden, und er warnte die Bürger, wachsam zu sein, und er appellierte an die Ungarn, keine Skiurlaube im Ausland zu buchen.

Unterdessen sagte er, Mitteleuropa habe dank seiner blühenden Zusammenarbeit ein riesiges Potenzial, und die Länder in der Region verteidigten ihre nationale Souveränität. „Wir sind in der Lage, unsere eigenen Länder vor Einwanderung zu schützen“, sagte er. Westeuropa bestünde bereits aus „Einwanderungsländern“, sagte er. Mitteleuropa schütze die christlichen Traditionen und Lebensweisen, während der Westen „bereits multikulturell sei“, sagte er. Orbán erklärte, Mitteleuropa befinde sich mitten in einer Renaissance, und die nächsten zehn Jahre würden von der Zusammenarbeit der mitteleuropäischen Staaten geprägt sein.