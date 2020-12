Seniorenresidenz „Örökzöld Otthon“ in Sümeg

Im Alter sicher und geborgen in Ungarn leben

Ein Umzug ins Ausland – schon viele Rentner sind diesen Schritt gegangen. Sie möchten ihre neue Freiheit im Ruhestand sinnvoll gestalten, langersehnte Träume verwirklichen und sich gut aufgehoben wissen, wenn sie Hilfe benötigen. Ein warmes, angenehmes Klima, gute Erreichbarkeit und finanzielle Aspekte spielen bei der Entscheidung für einen Wohnsitz im Ausland eine bestimmende Rolle.





Ungarn ist nahezu perfekt für einen Alterswohnsitz. Das Land liegt im Herzen Europas, es ist für sein warmes Klima, seine hervorragenden Thermalbäder und für seine freundlichen Menschen bekannt. Ungarn ist sowohl mit dem Auto als auch mit Bahn und Flugzeug aus allen Himmelsrichtungen gut zu erreichen. Rüstige ältere Ehepaare kaufen sich oft ein schönes Haus zu einem guten Preis in der Nähe einer Therme in West-Ungarn, am Balaton, dem größten See Mitteleuropas oder in der wild-romantischen Puszta in Ost-Ungarn.

Alleinstehende Menschen entscheiden sich gern dafür, in Ungarn gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten in einer Seniorenresidenz zu leben, wo sie einerseits viel Privatsphäre haben, andererseits Gesellschaft finden, wenn sie das wünschen und wo ihnen perfekte Pflege zuteil wird, sobald es notwendig ist.

Seniorenresidenz statt Eigenheim

Ein hohes Maß an Selbständigkeit, Wellness im wörtlichen Sinne und die Gewissheit einer bestmöglichen Versorgung bietet ihnen die Seniorenresidenz „Örökzöld Otthon“. Die schöne Einrichtung ist in West-Ungarn in Sümeg zu finden. Der Ort liegt 20 Kilometer nördlich vom Balaton, sowie 20 Autominuten vom Thermalbad Sárvár und vom weltweit einzigartigen Thermalsee Hévíz entfernt. Sümeg entwickelte sich am Fuße eines Vulkankegels. Das Wahrzeichen der bekannten Weinstadt ist die alles überragende Burg, ein lebendiges Museum der Ritterkultur. Vom Burghügel eröffnet sich ein überwältigender Blick über die traumhaft schöne Landschaft. Die imposante Stadtkirche mit ihren wertvollen Fresken und die Franziskanerkirche mit der Gnadenstatue der Hl. Maria machten Sümeg schon im 18. Jahrhundert zu einem berühmten Wallfahrtsort. Inmitten der gepflegten, historischen Gebäude der Innenstadt liegt unweit von Restaurants und hübschen Cafés die Seniorenresidenz „Örökzöld Otthon“ – eine echte Wohlfühloase in einer schönen, grünen Umgebung.

Geselligkeit statt Einsamkeit

Die Einwohner der Seniorenresidenz schaffen sich hier gemeinsam ein Zuhause, in dem sie gern leben und das sie nach ihren Wünschen gestalten. Die Zimmer können mit eigenen Möbelstücken und lieb gewonnenen Gegenständen, Bildern und Andenken eingerichtet werden. Alle Apartments und die Gemeinschaftsarea sind mit Smart TV, Netflix, YouTube, deutsche Sendungen über Kabelantenne ausgestattet. In den Gemeinschaftsräumen trifft man sich zu Gesprächen, zum Singen oder zum Tanzen. Im Garten ist Platz für aktive Betätigung, zum Sitzen und Beobachten der Natur. Die Senioren gestalten ihren Tag nach ihren Wünschen und Bedürfnissen. Zu den Mahlzeiten trifft man sich im Restaurant, denn Speisen macht in Gesellschaft mehr Freude.

Unterstützung bei Alltagsdingen

Im Alter möchte man seine neue Freizeit intensiver genießen. Da kommt es ganz recht, wenn man Hilfe beim Wäschewaschen und Wohnungsreinigen hat. In einer Seniorenresidenz gibt es die Möglichkeit, diese Arbeiten von den Mitarbeitern erledigen zu lassen. Außerdem ist man hier auch gern bereit, für die Senioren Einkäufe und Behördengänge zu tätigen.

Pflege im Alter

Ist ein selbständiges Leben nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich, kann man in der liebgewordenen Seniorenresidenz „Örökzöld Otthon“ in Sümeg auch Pflege in Anspruch nehmen. Das medizinische Personal steht rund um die Uhr zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgt die Küche des Hauses, die auf alle Wünsche individuell eingehen kann.

Das Seniorendomizil „Örökzöld Otthon“ in Sümeg ist eine junge, private Einrichtung, die Menschen im Alter unterstützt und ihnen im neuen Zuhause viel Geborgenheit in der Gemeinschaft bietet.

Wir freuen uns über Ihr Interesse. Besuchen Sie unser Seniorendomizil und verbringen Sie hier ein paar Tage auf Probe. Seien Sie herzlich willkommen!

Wir erstellen Ihnen gern ein auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot.

Örökzöld Otthon

8330 Sümeg

Kossuth u. 30-32

Telefon: 0036 (30) 98 96 077

Web: evergreenhome.hu/de