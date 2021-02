Rhein-Wasserstände steigen weiter

Hochwasser in Nordrhein-Westfalen: In Köln steigt der Pegelstand schnell, für die Schifffahrt gibt es erste Einschränkungen. An den Nebenflüssen sinkt der Wasserstand, neue Niederschläge sind aber schon in Sicht.

Nach Tauwetter und Regen ist der Wasserstand am Rhein weiter gestiegen. Am Kölner Pegel wurden am Montagmorgen 7,82 Meter gemessen und damit circa 60 Zentimeter mehr als einen Tag zuvor. Die Schwelle von 8,50 Meter, ab der weitere Schutzmaßnahmen eingeleitet werden müssen, wird nach Einschätzung der regionalen Hochwasserschutzzentrale aber nicht erreicht werden. «Wir haben das im Blick, aber wir gehen derzeit nicht davon aus, dass es mehr werden als 8,50 Meter», sagte Marlene Willkomm, Vize-Chefin der Kölner Hochwasserschutzzentrale. Auch Wochenende waren die Pegelstände stark gestiegen. Die Hochwassermarke 1, ab der erste Einschränkungen für die Schifffahrt gelten, war in Köln am Samstag überschritten worden. Schiffe dürfen nur noch mit verminderter Geschwindigkeit und im mittleren Stromdrittel fahren.

