Online Sportwetten: Nachfrage an Wetten steigt auch während Corona an

Jeder Fußballfan in Deutschland wird schon einmal mit einem Online Buchmacher in Kontakt getreten sein. Inzwischen sind Wettportale so umfangreich vertreten, dass man täglich mehrfach mit dem Angebot kontaktiert wird. Sei es die Trikotwerbung auf dem Jersey des Lieblingsclubs, ein Banner am Spielfeldrand oder eine TV-Werbung. Während eines Fußballmatches wird man automatisch Zeuge, dass die Beliebtheit der Sportwetten stetig weiter steigt. Immer neue Wettportale schießen aus dem Boden und bieten besondere Aktionen für Sportfans an.

Nicht selten greifen Tipper zu dem, was sie im TV gesehen haben. Nicht immer ist dies jedoch die beste Wahl! Aufgrund der riesigen Konkurrenz sollten Sie einen Vergleich vollziehen, um den geeigneten Buchmacher finden zu können. Eine Quelle zeigt, dass sich die Anbieter in vielen Eigenschaften voneinander unterscheiden. Quoten, Bonusangebote und auch die Seriosität und Sicherheitsstandards sollten bei der Auswahl unbedingt beachtet werden.

Nachdem die Wahl auf einen Wettanbieter gefallen ist, gilt es nun eine Einzahlung zu machen, da eine Wettabgabe nur mit realem Geld platziert werden kann. Auch hier gibt es einiges zu beachten, sodass Sie sich zuerst einmal über die Welt der Sportwetten informieren sollten. Wir wollen Ihnen aufzeigen, was die Welt der Wetten alles zu bieten hat. Besonders im Bezug auf die Wettmöglichkeiten gibt es zahlreiche interessante Fakten im Netz zu finden.

Online Buchmacher gewinnen an Bedeutung

Besonders die ältere Generation der Sportfans wird sich sicher noch an den Anbieter „Oddset“ erinnern können. Lediglich eine Wette auf den Sieger oder ein Unentschieden wurde hier angeboten. Da der Staat bei diesem Sportwetten-Modell bis zu 50% der Einsätze behält und nur geringe Auszahlungen anbietet, bewegen sich inzwischen viele Tipper im Internet und platzieren ihre Wettabgabe bei Buchmachern, welche deutlich bessere Gewinnchancen bieten.

Auch ein Einblick auf einen Jahresbericht aus 2020 zeigt, dass die Online Buchmacher immer mehr an Bedeutung gewinnen. Besonders mobile Wettabgaben stehen in der Gunst und sollen bereits 2025 an der Spitze der Wettabgaben stehen.

Eine riesige Auswahl an Wettmöglichkeiten steht bereit

Noch heute ist die sogenannte „1X2“ oder „Money-Line“ Wette die beliebteste und bekannteste Sportwette. Hierbei wird entweder auf einen Sieger oder ein Unentschieden, welches als X bezeichnet wird, getippt. Mit der Zeit kam ein entscheidendes Problem auf, da Favoriten zumeist niedrig quotiert wurden. Durch eine niedrige Quote fallen auch die Gewinne kleiner aus.

Mit der Zeit entstanden immer neue Wettmöglichkeiten, sodass heute selbst erfahrene Wettfreunde nicht auf Anhieb wissen, auf welche Wettmöglichkeit sie tippen sollten. Tore, Eckbälle, gelbe und rote Karten, Einwürfe und so weiter stehen mittlerweile zur Verfügung. Zu nahezu jedem Fußballereignis gibt es eine Vielzahl an Wettmärkten, sodass sich für jeden Sportfan eine passende Wettabgabe finden lässt.

Die Wettmöglichkeiten bieten dabei zu nahezu jeder Spielsituation eine passende Wette an. Selbst auf das Team, welches den Anstoß ausüben wird, kann getippt werden, obwohl hierbei wahrlich nur das Glück ausschlaggebend für den Erfolg ist, da durch einen Münzwurf entschieden wird und es nicht auf die Spieler, welche auf dem Rasen stehen, ankommt.

Langzeitwetten im Fokus

Neben einer Einzelwette auf eine zuvor ausgewählte Partie beinhalten Sportwetten noch Einiges mehr. Langzeitwetten sind Wetten, die auf einen längeren Zeitraum gesehen sehr lukrativ sein können. So bietet sich zum Beispiel schon vor dem ersten Spieltag der Bundesliga die Möglichkeit, auf den Gesamtsieger tippen zu können.

Besonders durch die hohen Quoten, werden diese Wettmärkte immer beliebter. In nahezu jeder europäischen Topliga werden ganz unterschiedliche Langzeitwetten mit hohen Wettquoten angeboten. Wetten auf die besten Torschützen oder das den Gesamtsieger stehen derzeit besonders hoch im Kurs.

Wichtige Eigenschaften eines Buchmachers

Neben der Auswahl an unterschiedlichen Wettmöglichkeiten, gibt es viele weitere Eigenschaften, die einen Buchmacher ausmachen. Besonders Neueinsteiger sollten sich zu Beginn genauer umsehen, bei welchem Wettportal sie sich anmelden.

Wir haben die wichtigsten Eigenschaften für Sie zusammengefasst.

Seriosität und Sicherheit stehen an erster Stelle

Ein stetig wachsender Markt lockt natürlich auch Betrüger an, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Um nicht an ein unseriöses Portal zu geraten, sollte unbedingt die Glücksspiellizenz beachtet werden. Europäische Staaten gelten als besonders seriös.

Ebenfalls sollten Sie unbedingt auch Sicherheitsstandards achten. Eine SSL-Verschlüsselung gehört inzwischen zu jeder guten Wettplattform, damit Ihre sensiblen Daten geschützt werden.

Quoten entscheiden über die Höhe der Gewinne

Auch ein Vergleich der Quoten ist für Sportfans entscheidend. Anhand der Höhe der Quote, lässt sich auch die Höhe des Gewinnes festlegen. Nur dann, wenn ein Anbieter gute Wettquoten besitzt, sollte eine Anmeldung vollzogen werden.

Um Quoten vergleichen zu können, lohnt es sich verschiedene Erfahrungsberichte im Netz durchzulesen. Hier werden nahezu alle Eigenschaften eines Buchmachers bewertet. Unter anderem wird auch ein Einblick vermittelt, wie die Quoten ausfallen.