Online-Wetten und Recht – wie man in Deutschland legal auf Sport wetten kann

Viele Leute fragen: „Sind Sportwetten in Deutschland legal?“. Heute können wir ja sagen, da die heutige Gesetzgebung Buchmachertätigkeiten unter einer deutschen Lizenz erlaubt. Nach Erhalt der Lizenz muss der Buchmacher auch bestimmte Regeln beachten. Was bedeutet das für Wettbegeisterte? Lassen Sie uns die Details der gesetzlichen Bestimmungen für Sportwetten herausfinden.

Die rechtliche Lage der Sportwetten in Deutschland

Über den rechtlichen Status von Sportwetten herrschte lange Zeit Unklarheit, sodass Wettfreunde im Unklaren darüber blieben, ob sie legal Wetten abschliessen dürfen oder nicht.

Da es keine gesetzliche Regelung für Wetten gab, konnten Personen, die auf ausländischen Wettseiten Wetten abschlossen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und das staatliche Glücksspielmonopol konnte die Glücksspielanbieter aus dem Ausland nicht stoppen. Die Situation wurde komplizierter, als die Behörden von Schleswig-Holstein eine Lizenzierung einführten.

Besser lief es jedoch mit einem neuen Bundesgesetz, das 2021 verabschiedet wurde. Danach können Buchmacher, die eine deutsche Lizenz erhalten haben, ihre Tätigkeit für deutsche Staatsbürger legal ausüben. So können Sie bei lizenzierten Sportwettenanbietern frei wetten.

Die Entwicklung der Rechtsnormen für Sportwetten in Deutschland

Das Recht, Glücksspiele und Sportwetten anzubieten, hat die deutsche Gesetzgebung viele Jahre nur staatlichen Unternehmen zugestanden. Das staatliche Monopol wurde jedoch 2010 abgeschafft, da der Europäische Gerichtshof feststellte, dass es der EU-Gesetzgebung widerspricht.

Im Jahr 2011 wurde es 20 privaten Unternehmen durch das von den Bundesländern unterzeichnete sogenannte Glücksspielstaatsvertrag erlaubt, Glücksspiele und Sportwetten zu veranstalten, wobei sie mit 5% besteuert wurden.

Später wurden private Glücksspiele und Wetten in einigen Bundesländern durch lokale Gesetze wieder verboten, wodurch EU-lizenzierte Buchmacher in einer Grauzone zurückblieben.

Während die Bundesbehörde bei der Schaffung eines einheitlichen Glücksspielgesetzes untätig blieb, startete allein Schleswig-Holstein ein Lizenzprogramm für Online-Casinos und Buchmacher, das jedoch später wieder ausgesetzt wurde.

Schliesslich einigten sich die Ministerpräsidenten im Jahr 2021 auf eine Aktualisierung des Glücksspielstaatsvertrags, wonach Glücksspielanbieter das Recht erhalten, ihre Dienste anzubieten. Und somit sind Sportwetten in Deutschland absolut legal.

Einige Details zur Sportwetten-Lizenzierung in Deutschland

Die Sportwetten-Lizenzen einiger Bundesländer, wie zum Beispiel Hessen, sind deutschlandweit gültig. Sie können also bedenkenlos bei einem Anbieter wetten, der über eine deutsche Wettlizenz verfügt, dass dies legal ist.

Dank der neuen Rechtsnormen ist die Situation rund um Sportwetten in Deutschland nun verständlich und eindeutig. Darüber hinaus soll das Gesetz auch die Rechte von Sportwettfreunde schützen. Und lizenzierte Buchmacher sind verpflichtet, eine Reihe von Anforderungen für sichere und faire Wetten zu erfüllen.

Um zu überprüfen, ob der Online-Buchmacher wirklich eine deutsche Lizenz hat, scrollen Sie auf der Homepage nach unten und lesen Sie die Informationen in der Fusszeile. Da sollte so etwas stehen wie „XYZ ist ein lizenzierter Sportwettveranstalter unter Aufsicht des Regierungspräsidiums Darmstadt“.

Wie regelt die Lizenzierung Sportwetten in Deutschland?

Vor der Verabschiedung des Sportwettengesetzes gab es lebhafte Diskussionen über die Regeln der Sportwetten. In diesem Zusammenhang sollten beispielsweise Live-Wetten verboten werden. Insgesamt war es nicht einfach zu entscheiden, was erlaubt sein sollte und was nicht. Infolgedessen wurden dem Gesetz nur wenige Einschränkungen hinzugefügt.

Cybersportwetten sind strikt verboten. Einige Varianten von Live- und Einzelwetten sind ebenfalls nicht erlaubt. Ausserdem wurde ein zuvor viel diskutiertes Einzahlungslimit in die Regeln aufgenommen. Sie können also nicht mehr als 1000 Euro im Monat einzahlen.

Ist es legal, Sportwetten bei ausländischen lizenzierten Buchmachern abzuschliessen?

Während die Rechtslage zu Sportwetten innerhalb Deutschlands klar ist, bleiben bei zahlreichen EU-lizenzierten Anbietern Fragen zur Rechtslage offen. Ist es legal, bei ihnen zu wetten oder nicht?

Die ausländischen Buchmacher können nach einigen Vorschriften des deutschen Sportwettengesetzes als illegal angesehen werden. Da jedoch die EU-Gesetzgebung in Deutschland uneingeschränkt gilt, bleibt die Situation recht umstritten.

Generell können wir Sportwettfreunden raten, diejenigen Buchmacher zu wählen, die eine deutsche Lizenz erworben haben, von denen Sie die besten auf Scorebetz.com finden.

Der Unterschied zwischen Online-Wett-Websites und physischen Wettbüros

Ausserdem sollten wir den Unterschied zwischen Online-Wetten und Wetten in spezialisierten Agenturen im rechtlichen Sinne erwähnen. Bei letzterem können Sie sicher sein, dass Wetten absolut legal ist, da alle in Deutschland tätigen Wettbüros nach deutschem Recht lizenziert sind und von den örtlichen Behörden beaufsichtigt werden.

Im virtuellen Raum ist jedoch alles anders, da Online-Wettanbieter unterschiedliche Rechtspositionen haben, und Sie sollten eine Reihe von Faktoren in Bezug auf den Buchmacher berücksichtigen, bei dem Sie Wetten abschliessen, wie z. B. seine Lizenz oder seinen Hauptsitz.

In jedem Fall wäre es optimal, wenn Sie sich für einen Buchmacher mit deutscher Lizenz entscheiden, um sicherzugehen, dass das Wetten legal ist und Transparenz und Fairness gewährleistet sind.